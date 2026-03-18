Mantiene el sistema de comercio la vitalidad de sus servicios a la población

El viceministro primero, Yosvany Pupo Otero explicó que se han hecho reajustes en los horarios de servicios en bodegas, centros gastronómicos, así como en las oficinas administrativas y agregó que el caso específico de la canasta familiar normada, el país ha estado protegiendo con el combustible disponible, la transportación, la distribución de los recursos desde los puertos y desde los almacenes hacia la red minorista.

Citó dos ejemplos, la distribución de donativos procedentes del Programa Mundial de Alimentos, y en los últimos días, los procedentes de México. De igual manera, señaló la incorporación de medios alternativos para la distribución de los recursos, es decir, tracción animal, donde es posible, a partir de las características de los territorios y el uso de equipos eléctricos.

Evaluaciones conjuntas con el Ministerio de Industrias permiten flexibilizar el otorgamiento de licencias comerciales a productores afectados con la trasportación de mercancías. Estos pueden comercializarlas desde las propias fábricas y así acercar los alimentos a la población.

El directivo destacó que a nivel de territorio se ha intencionado la contratación en las diferentes modalidades que están hoy en la legislación con formas de gestión no estatal. Fundamentalmente en centros de elaboración, “hoy están ya concertados más de 350 contratos de producción cooperada con formas de gestión no estatal, los cuales han permitido mantener la vitalidad de los centros de elaboración del sistema empresarial de comercio a nivel de territorio”.

Hoy se mantiene la prestación de servicio de las ofertas de la‌ merienda escolar en todos los municipios de Pinar del Rio, Mayabeque, Cienfuegos, Villa Clara y Ciego de Ávila, mientras que el resto de los territorios se prestan los servicios en determinados municipios.

Agregó como una característica potenciar las producciones locales e incorpóralas a balance nutricional de los estudiantes de la secundaria básica. Sobre este particular, reflexionó que la iniciativa no solo es aplicable para esta situación de déficit de combustible, sino que puede generalizarse para tiempos normales.

Pupo Otero destacó que el sistema del comercio mayorista también implementa acciones como, por ejemplo, el nuevo modelo de negocios de frigoríficos para la obtención de ingresos en divisas que permitan la recuperación tecnológica de las instalaciones.

“Se han estado instalando equipos que generan electricidad a partir de las incorporaciones de fuentes renovables de energía, es decir, paneles solares e inversores. Es un proyecto en el que venimos trabajando desde el año 2025”.

En la gastronomía se garantizan el servicio en los puntos de ventas minoristas, en hogares de alimentación comunitaria y Servicio de Atención a la Familia (SAF), este último beneficiado con medios de cocción alternativos.

A partir de la responsabilidad social voluntaria de los actores económicos no estatales, se garantizó en La Habana que todos los establecimientos del SAF puedan disponer de medios de iluminación alternativos ante el déficit de energía eléctrica, acotó Yosvany Pupo Otero.

De igual manera, en el resto de las provincias se han ido garantizando medios de cocción alternativos, “la incorporación de leña, la incorporación de carbón. Se produce carbón en el propio sistema de comercio como una variante y tenemos el ejemplo de la propia capital, como desde el Parque Lenin se está produciendo hoy el carbón que garantiza la cocción de los alimentos del sistema de atención a la familia”.

En medio de las dificultades, ningún establecimiento puede cerrar, así ratificó el viceministro primero de comercio interior quien reconoce la alta responsabilidad del organismo con el bienestar del pueblo.

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