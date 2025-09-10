Los servicios de transporte ante la desconexión del sistema eléctrico nacional

Por su parte, la empresa Trenes Nacionales de Pasajeros informa que su servicio ferroviario se mantiene activo en todas las rutas programadas. Se mantienen también las salidas programadas de los ómnibus nacionales. La transportación de pasajeros entre Gerona y Batabanó se mantendrá como hasta hoy empleando el Ferry Perseverancia, que tiene programada su próxima salida para mañana, día 11 de septiembre, en el horario habitual. Se garantizan la continuidad de la actividad de descarga planificada en los puertos de La Habana, Vita, Carúpano, Santiago de Cuba y Cienfuegos de buques que han transportado al país diferentes productos, incluyendo los de la canasta básica normada. Se garantiza la estabilidad de las maniobras portuarias por parte de las empresas implicadas (Empresa Navegación Caribe, Prácticos de Cuba, Consignataria MAMBISA). Agradecemos de antemano, la comprensión ante cualquier imprevisto. El equipo de trabajo del ministerio de Transporte, las delegaciones provinciales y las empresas se mantienen en contacto permanente con las autoridades y la población en función de adoptar las medidas adicionales que correspondan. Mantendremos informada a la población ante cualquier cambio a través de los canales oficiales. Compartimos fotos tomadas hoy en varios aeropuertos del país. Ministerio del Transporte de la República de Cuba Gobierno Cuba Presidencia Cuba Asamblea Nacional Cuba Unión de Ferrocarriles de Cuba Cubadebate Corporación de la Aviación Cubana S.A. GEMAR