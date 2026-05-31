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Los daños del bloqueo genocida contra Cuba no han dejado de crecer
Foto: Tomada de DrRobertoMOjeda

Los daños del bloqueo genocida contra Cuba no han dejado de crecer

Tomado de Granma

Domingo, 31 May 2026 16:43

«En el tiempo transcurrido y muy especialmente en los últimos años, ese daño fríamente calculado y provocado ha crecido exponencialmente», denunció Roberto Morales Ojeda

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, recordó este domingo, por medio de la red social X, que «el 31 de mayo de 1999 el pueblo de Cuba presentó una demanda judicial contra el gobierno de EE. UU. por los incontables e invaluables daños humanos a los que hasta esa fecha había sometido a nuestra heroica nación».

Al respecto, señaló además: «En el tiempo transcurrido y muy especialmente en los últimos años, ese daño fríamente calculado y provocado ha crecido exponencialmente». Se trata, afirmó, de «un bloqueo genocida, que incluye un criminal cerco energético».

En ese sentido, sostuvo que esa política «no logrará su objetivo y cada vez más el mundo exigirá ¡Tumba el bloqueo!». 