Llegan a Cuba 96 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos.

Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.

‎‎Con esta operación, suman 740 personas retornadas a Cuba en los primeros seis meses del año en veinticinco operaciones desde distintos países de la región.

‎‎Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.