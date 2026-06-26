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Llegan a Cuba 96 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos
Llegan a Cuba 96 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos.

Llegan a Cuba 96 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos

Tomado de Cubadebate

Viernes, 26 Junio 2026 10:25

En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este jueves 25 de junio regresaron a Cuba en vuelo procedente de Estados Unidos 96 migrantes irregulares (78 hombres y 18 mujeres), por el Aeropuerto Internacional José Martí.

Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.

‎‎Con esta operación, suman 740 personas retornadas a Cuba en los primeros seis meses del año en veinticinco operaciones desde distintos países de la región.

‎‎Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.