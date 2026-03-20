Llegan a Cuba 117 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos 

‎Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.

‎Con esta operación, suman 427 personas retornadas a Cuba en los primeros tres meses del año en nueve operaciones desde distintos países de la región.

‎Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.