Lamenta Cuba daños por intensas lluvias en Brasil

El canciller envío a través de su cuenta oficial en la red social X sentidas condolencias al Gobierno y pueblo del gigante suramericano.

Asimismo, dio su pésame a los familiares y allegados de los damnificados y las víctimas mortales, que según datos del Departamento de Bomberos ascienden a 36.

Según reporta la agencia Prensa Latina, se reportaron acumulados de hasta 584 milímetros de lluvia en el municipio de Juiz de Fora, lo cual convirtió a febrero en el mes más lluvioso de su historia.

De acuerdo con las autoridades locales, en esa demarcación, más de tres mil 500 personas quedaron sin hogar o desplazadas, y se registraron 772 incidentes, incluidos deslizamientos, inundaciones y colapsos estructurales.