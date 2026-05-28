La Universidad de las Ciencias Informáticas: siempre fiel a Fidel (+Audio)

Hasta esta emblemática institución, que atesora un enorme potencial académico y de inteligencia, dirigido a la formación de profesionales y a desarrollar productos informáticos, llegó el Presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

¨Ustedes están destinados a convertirse en la primera universidad inteligente del país¨, les reiteró en varias ocasiones el Jefe de Estado a sus directivos, tras intercambiar con una representación del Consejo de Dirección que defiende, como el primer día, el concepto de Fidel cuando afirmara, ¨esta es una escuela de futuro¨.

Acompañado por el viceprimer ministro, Eduardo Martínez, y los titulares de Educación y Educación Superior, Naima Ariatne Trujillo Barreto y Walter Baluja, respectivamente, el Presidente recibió una actualización sobre la labor que realiza la Universidad de Ciencias Informáticas, la conformación de su claustro de docentes, los nuevos desafíos ante la expansión de la inteligencia artificial, y de manera especial, indagó sobre los ajustes del curso escolar ante el actual cerco energético, que según el Rector de la Universidad, Doctor en Ciencias, Raydel Montesinos Perurena, ha obligado a restructurar clases de manera semi-presencial y a distancia, y a fortalecer la atención a los más de 500 estudiantes que, en pocos días, egresarán de las aulas de la alta Casa de Estudios.

Más de 218 mil jóvenes ha graduado la Universidad de las Ciencias Informáticas desde su creación.

Con una matrícula actual de más de 2 mil 500 estudiantes, donde están representadas todas las provincias cubanas en tres especialidades, la Universidad de Ciencias Informáticas impulsa, como una de sus prioridades, la exportación de servicios informáticos a los que incorporan proyectos de Inteligencia Artificial, a juicio del Doctor en Ciencias, Reynaldo Rosado Roselló, un esquema que les va proporcionando sostenibilidad en el tiempo, a partir de los ingresos que alcanzan, y el potencial de más de 600 desarrolladores con que cuenta el centro docente.

Durante su visita a la Universidad de las Ciencias Informáticas, Díaz-Canel inauguró además el segundo laboratorio de exportaciones de servicios, donde sostuvo un intercambio con un grupo de jóvenes que vinculan docencia con la producción.

A su vez, pudo constatar una experiencia única en el país, al llegar hasta el proyecto pioneros punto uci punto cu, que agrupa a niños de primaria y adolescentes de secundaria, hijos de docentes y trabajadores que conviven en la UCI y que, por la complejidad provocada por el cerco energético del gobierno de Estados Unidos y dada la lejanía de sus centros escolares de origen, debieron agruparse en un espacio común dentro de la Universidad de Ciencias Informáticas para proseguir las clases.

La experiencia en el ejercicio de la docencia, ha marcado un hito en el modelo de enseñanza, trascendió durante un intercambio con la titular de Educación, Naitma Aritne Trujillo Barreto, ¨que ellos hayan encontrado una respuesta como esta, una de las mejores alternativas en las que se pudiera pensar, y que naciera como una experiencia piloto nos va a permitir entonces hacer cosas con concepciones mucho más desarrolladoras¨, consideró.

Poco antes de finalizar su recorrido por la Universidad de las Ciencias Informáticas, el Presidente llegó hasta la tarja que deja constancia de la presencia de Fidel cuando expresara, hace 24 años, ¨esta es una escuela que acaba de fundarse¨.

De su visita a la Universidad de las Ciencias Informáticas, Díaz-Canel comentó a un grupo de jóvenes allí presentes: ¨Es importante el aporte que ustedes puedan darle al país en cuanto a Inteligencia Artificial, que la UCI sea la primera universidad inteligente¨, acotó el Presidente, ¨algo que debemos acelerar, para no quedarnos atrás¨.

Añadió que, ¨haber amanecido en la Universidad de las Ciencias Informáticas, en la experiencia de la escuelita, con el nuevo modelo de enseñanza de la escuelita, y ahora con este nuevo desarrollo que impulsan ustedes, nos llena la vida de felicidad y sobre todo de confianza¨.

El Jefe de Estado consideró que vamos a salir adelante, ¨y si salimos adelante en medio de esta situación, qué no podremos hacer en el futuro¨, puntualizó, ¨eso expresa una voluntad y una prioridad de todos ustedes y también un talento¨, acotó ante una representación del Consejo de Dirección de la UCI, allí presente y estudiantes.

¨Felicitaciones y esperamos mucho de ustedes¨, así finalizó.

Escuche y descargue la propuesta radial.