La Revolución es inclusión (+Video)

«No es posible hablar de Revolución socialista sin inclusión social. Un programa de gobierno orientado al socialismo es contrario, por esencia, a la exclusión. Y la Revolución cubana tiene una historia larga e intensa, que jamás abandonó, de protección a los más vulnerables».

La batalla de la Revolución cubana por la justicia social centró el nuevo episodio del podcast Desde la Presidencia, conducido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recordó que «desde que se peleaba en la Sierra, la Revolución promovió la inclusión social».

En este espacio comunicativo, el Jefe de Estado recordó «la jornada histórica, intensa, de victoria cubana ante el imperio», al ratificarse por 34ª ocasión consecutiva, por la mayoría de la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU, el rechazo y condena al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba.

En otra victoria de la Revolución, a pesar de la tremenda presión que ejerció la administración estadounidense contra países de todo el mundo, Díaz-Canel expresó que la de este 28 de octubre en Naciones Unidas fue una jornada de denuncia de esa política genocida.

Y fue también —comentó— una condena al carácter genocida del bloqueo energético, al castigo colectivo al pueblo cubano, y otra derrota de «un régimen imperialista hegemónico, prepotente, mentiroso, vulgar, que cada vez acrecienta más su desprecio por los pueblos y que constituye una amenaza para el multilateralismo, la paz y la convivencia internacional con respeto y ética».

Foto: Estudios Revolución

El Presidente denunció en su pódcast la conducta del representante del gobierno de los Estados Unidos ante Naciones Unidas: mientras más hablaba ese representante de Estados Unidos sobre nuestro país, más se denigraba la política exterior del imperio, la que es —dijo— «una mezcla de ignorancia y prepotencia sin filtro; una radiografía de las verdaderas entrañas del monstruo, y explica muy bien por qué pierden todas las batallas políticas contra Cuba».

En un análisis de la nueva victoria de Cuba y los pueblos del mundo en la ONU, donde se condenó por mayoría el criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de EE. UU. contra nuestro país, Díaz-Canel subrayó que la votación de 130 países a favor de Cuba «es, ante todo, y lo quiero destacar bien, el reconocimiento al valor, al heroísmo, a la resistencia creativa, a la resiliencia del heroico y solidario pueblo cubano, al que todos nos sentimos orgullosos de pertenecer».

PROTECCIÓN A LOS MÁS VULNERABLES Y BIENESTAR SOCIAL

En el nuevo episodio del podcast Desde la Presidencia, dedicado a las políticas y medidas de la Revolución para la protección de los más vulnerables, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República estuvo acompañado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, y el doctor Enrique Alemán, líder del proyecto sociocultural Quisicuaba.

En la introducción del episodio, Díaz-Canel recordó que «el principio de no dejar a nadie atrás sigue siendo central en el diseño de las políticas económicas orientadas a recuperar la economía, pero con el bienestar social en el centro».

Informó que en el más reciente Consejo de Ministros se analizaron, entre otros documentos, la política de atención a las personas vulnerables y el reglamento para su implementación; a la vez que es un tema que nunca falta en el seguimiento a la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente.

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Esta prioridad que concedemos a la protección de los más vulnerables —dijo— «confirma cuán conscientes somos del impacto que han sufrido las prestaciones sociales en estos tiempos de bloqueo reforzado y cerco energético; una conciencia que se expresa de manera particular en las constantes acciones para contrarrestar el impacto del genocida bloqueo en la vida cotidiana de la población en sentido general y, en particular, de la población vulnerable».

«La revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes —reflexionó— sacó a millones de la pobreza y la ignorancia en los primeros años y, posteriormente, fue desarrollando planes de inclusión social que siguen hoy siendo reconocidos mundialmente al garantizar, en primer lugar, educación y atención de salud gratuitas para toda la población».

«Y ni siquiera ahora, cuando el país vive uno de sus momentos más críticos, producto de seis décadas de bloqueo que el cinismo imperial pretende negar, el gobierno revolucionario se ha desatendido de la política de protección social», explicó.

En un análisis de las políticas y acciones que se desarrollan en la esfera social, también ponderó la labor de espacios no tradicionales, como el Proyecto Quisicuaba, entre otros, que contribuyen a resolver, en la medida de lo posible, casos que no han encontrado respuesta en los mecanismos más formales, «bien sea por desconocimiento de quienes necesitan ser beneficiarios o por insensibilidad, burocratismo y otros lastres incompatibles con la filosofía de la Revolución».

POLÍTICAS PARA REVERTIR VULNERABILIDADES

Al analizar el tema que el podcast Desde la Presidencia aborda en esta ocasión, Díaz-Canel lo presentó como una continuidad de su programa radial Criterio Compartido, recientemente estrenado y que se transmite quincenalmente por Radio Rebelde como emisora matriz.

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A propósito del diálogo que sostuvo recientemente en ese espacio con el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), compañero Jesús Otamendiz Campos, el Presidente le solicitó profundizar en la realidad de la población en situación de vulnerabilidad y la política de la Revolución para revertirla.

En coincidencia con el Jefe de Estado, Otamendiz Campos reiteró que en Cuba no puede hablarse de atención a las personas en mayor situación de vulnerabilidad sin tener en cuenta la obra de la Revolución desde sus propios inicios: la campaña de alfabetización, la salud gratuita, la educación, el deporte y la cultura.

Como parte de esa política permanente de la Revolución, el ministro del MTSS rememoró cómo, luego de los duros años noventa, con el Período Especial, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz creó los Programas de la Revolución, entre ellos el de los Trabajadores Sociales, que —expuso— fue un esfuerzo del Gobierno para atender determinadas problemáticas sociales, identificar sus causas y diseñar estrategias de transformación.

Entre otros temas, Otamendiz Campos abordó las acciones que realiza el MTSS de conjunto con instituciones del país y con la aplicación de las ciencias sociales para perfeccionar los instrumentos de caracterización social, incluyendo un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, el cual ya se aplica en seis municipios del país de manera piloto y que ha permitido la identificación de familias y personas más vulnerables, a las que se está atendiendo de manera más rápida y directa.

El directivo informó además sobre la estrategia que ha permitido a los trabajadores sociales y a los integrantes de los Grupos de Atención a las Políticas Sociales de cada consejo popular visitar a más de 1 300 000 familias. Son familias, ejemplificó, con niños menores de cinco años, hogares de adultos mayores que viven solos, núcleos con niños de bajo peso o talla, o personas con enfermedades crónicas, entre otras.

Luego de explicar una serie de indicadores y conceptos que determinan estos procesos, el titular del MTSS informó que la visita a núcleos familiares y hogares ha permitido identificar, en un primer momento, 876 522 personas en situación de mayor vulnerabilidad, aunque este es un concepto —señaló— no estático, porque hay personas que están en esa situación hoy, otras que salen de ella y otras que entran en esa clasificación. Así, informó, en el segundo corte, las personas clasificadas en situación de vulnerabilidad ascendieron a 883 426.

En este punto del diálogo, el ministro del MTSS explicó el impacto que ha tenido el programa radial Criterio Compartido en este segmento poblacional, cuando muchas personas han llamado para informar de su situación y están siendo atendidas por las direcciones de trabajo de los territorios y los gobiernos provinciales, con el Partido dirigiendo esos procesos.

Otamendiz Campos también informó en el podcast Desde la Presidencia sobre la ayuda en alimentos que se está dando a un gran número de personas a través de las bodegas y con el apoyo de la solidaridad internacional, donaciones de países y aportes de instituciones como el Programa Mundial de Alimentos.

UN PROBLEMA QUE DEMANDA SENSIBILIDAD Y HUMANISMO

En este punto del diálogo, el Presidente cubano señaló que la política para la atención a las familias y personas en situación de vulnerabilidad —estrategia de la que participan ministerios, organizaciones sociales e instituciones y asociaciones con vocación solidaria— no solo tiene un enfoque asistencialista, sino que promueve acciones que permitan a personas o familias superar su situación de vulnerabilidad mediante la incorporación al trabajo, la capacitación y otras iniciativas que les permitan avanzar en su desarrollo económico y social a nivel familiar y personal.

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A solicitud del Presidente, el doctor Enrique Alemán, líder del proyecto sociocultural y religioso Quisicuaba, que tiene como sede histórica la barriada habanera de Los Sitios, abordó el trabajo en la atención social desde la perspectiva de una organización como la que él dirige.

Hablar de esto que hoy abordamos —comentó el doctor Enrique Alemán— demuestra que es un tema de extrema sensibilidad, de extremo humanismo y en el que también apelamos a las experiencias de los ministerios, al trabajo político-ideológico del Partido, a las enseñanzas de la Revolución y de Fidel.

Quisicuaba —explicó— trabaja por salvaguardar todos los valores humanos y por contribuir, en todo lo que podamos, al mejoramiento humano y a la utilidad de la virtud, como dijo Martí con su precepto básico de «con todos y para el bien de todos».

El doctor Alemán ponderó el aporte que están dando en esta dirección muchos otros proyectos de la sociedad civil, como instituciones religiosas y fraternales y proyectos comunitarios y familiares, que están ayudando, como usted, Presidente, nos ha enseñado, a arrancarle un pedazo a los problemas, porque —expresó— la multidimensionalidad en la vulnerabilidad de la Cuba de hoy es diferente y como tal debe tratarse.

Luego de explicar una serie de iniciativas que acomete Quisicuaba, tanto en la atención directa de personas en situación de vulnerabilidad como en el desarrollo de proyectos basados en la ciencia y la innovación, el doctor Alemán reiteró que la respuesta al problema multidimensional de la vulnerabilidad no solo pasa por proveer alimentos, dar prestaciones monetarias o aumentar salarios.

En esto —explicó— tenemos que ser capaces de ver otras determinantes sociales que influyen en la Cuba actual, en medio de un escenario muy difícil para enfrentar los retos de la vida cotidiana. Entonces —definió—, la sensibilidad con que se aborde el tema, el elevado grado de humanismo que se tenga, es lo esencial en la política de la Revolución de no dejar a nadie atrás.

SERES HUMANOS, NO NÚMEROS

En las conclusiones del nuevo episodio del podcast Desde la Presidencia, Díaz-Canel Bermúdez reafirmó que la atención a las familias y personas en situación de vulnerabilidad «será un asunto prioritario y permanente mientras exista el problema».

«La justicia social no se defiende con discursos, se defiende con instituciones que funcionan», señaló el mandatario, quien insistió en que para defender la justicia social hay que producir. «Si no producimos, si no generamos riqueza, si no damos servicios de calidad que sean inclusivos y abarcadores, ¿qué justicia social vamos a defender?», se preguntó.

Señaló así que un principio del gobierno en la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales es dejar bien claro «que antes de las económicas tenemos que tener las transformaciones sociales que permitan proteger a las personas».

Es por eso, explicó, que los actores económicos, sean estatales o no estatales, también son actores sociales, por lo que las nuevas normas «incorporan obligaciones de responsabilidad social para empresas, cooperativas y mipymes, exigiéndoles contribuir al perfeccionamiento de servicios comunitarios y a la atención a personas vulnerables».

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Además de insistir en el concepto de que «la política social es una tarea compartida entre todos los actores económicos, coherente con la descentralización y el desarrollo local», Díaz-Canel abordó otros principios a seguir en esta estrategia, entre ellos, que la «protección social debe ser accesible, no burocrática»; y que la «justicia social se mide por la facilidad con que una persona vulnerable puede acceder a la protección, no por la cantidad de documentos que debe firmar».

En otro momento del análisis, el Jefe de Estado subrayó la responsabilidad de las instituciones «de mantener una estrecha vigilancia sobre las necesidades y carencias fundamentales de la población, con particular atención a los segmentos en situación de vulnerabilidad».

Explicó que el Partido y el Estado «tienen definida una política clara, transparente y comprometida con la protección social, con prioridad para nuestras niñas, niños y adolescentes, y nuestros ancianos y embarazadas».

En un repaso de lo debatido en este nuevo episodio de su podcast, Díaz-Canel subrayó: «Los datos que hoy se han dado aquí son imprescindibles para valorar los retrocesos y avances, lo hecho y lo pendiente, pero nunca dejen de leerlos con la conciencia de que detrás de cada número hay un ser humano necesitado de atención y de que la Revolución, como acto supremo de justicia social, debe ocuparse de forma sensible y eficiente de ellos. Es lo que aprendimos en la escuela de Fidel, Raúl, Celia, Vilma, Haydée, Camilo, Che y todos los que dieron sus vidas para transformar la sociedad profundamente desigual e injusta del pasado capitalista».