Jardín Botánico Nacional acoge X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo

Este encuentro será una oportunidad única para explorar ejemplos inspiradores de turismo rural y compartir vivencias auténticas que fortalecen nuestra conexión con la naturaleza y las comunidades locales.

Los Encuentros Iberoamericanos de Turismo Rural, impulsados por el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), no solo celebran la riqueza del turismo rural, sino que también buscan estrechar lazos de cooperación entre los países participantes, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

En esta edición, nos enorgullece anunciar que Cuba ha sido reconocida como el nuevo epicentro del agroturismo en la región. ¡Juntos, construimos un futuro más sostenible y enriquecedor para todos!