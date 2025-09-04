Intoxicación exógena por ingerir fármaco no certificado provoca fallecimiento de un menor

La comunidad de La Maya, en Santiago de Cuba, se encuentra consternada tras la intoxicación exógena de dos menores por el consumo en el hogar de un medicamento no certificado, que provocó el deceso de uno de ellos.

El infante fallecido, de 5 años de edad, arribó en la mañana del 2 de septiembre al policlínico Carlos Juan Finlay, del municipio Songo-La Maya, por presentar convulsiones tras la administración en casa de Paracetamol de 500 mg de producción extranjera y con fecha de caducidad del año 2020. Con inmediatez fue examinado y asistido por el personal sanitario hasta su lamentable deceso.

Mediante la entrevista a los familiares, se conoció que otro de los niños de la vivienda, de 11 años de edad, presentaba un cuadro similar, por lo que se solicitó su trasladado inmediato a la institución.

Por el evidente deterioro de su estado de salud y confirmación del consumo del medicamento señalado, fueron aplicados los protocolos diagnóstico-terapéuticos para compensarlo y trasladarlo posteriormente al Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez Maceira, de la cabecera provincial, en cuya unidad de Cuidados Intensivos se encuentra actualmente recuperado, estable y bajo observación.

Por lo sensible del hecho, las autoridades sanitarias desarrollan una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar.

El fatídico suceso genera un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas.

Ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos por la lamentable pérdida.