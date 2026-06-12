Intercambia Esteban Lazo con Cuerpo Diplomático de Asia y Oceanía acreditado en Cuba

En el fraternal encuentro, Esteban Lazo señaló que estos intercambios son muestra palpable de la solidaridad y la fraternidad existente con estos países, y de la relevancia de los vínculos interparlamentarios para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales; lo cual fue ratificado por los titulares de los grupos parlamentarios de amistad del legislativo cubano.

Los diplomáticos de Asia y Oceanía acreditados en Cuba ratificaron su respaldo y apoyo solidario a nuestra nación frente al bloqueo económico, comercial, financiero y energético, y frente a la escalada agresiva del Gobierno de Estados Unidos.

«Nosotros vamos a continuar estando al lado del pueblo cubano en la lucha para que Cuba pueda continuar preservando su independencia nacional y su autodeterminación», expresó Le Quang Long, Embajador de la República Socialista de Vietnam; mientras que Fu Jie, ministra consejera de la Embajada de la República Popular China reiteró que el Partido y el pueblo chinos siempre estarán junto al Partido y pueblo cubanos.

En tanto, Nívio Leite Magalhaēs, Embajador de Timor Leste, significó la solidaridad del pueblo timorense y la demanda por el fin del bloqueo y por la exclusión de la Mayor de las Antillas de la espuria lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

En la jornada, la Vicepresidenta del legislativo cubano, Ana María Mari Machado, compartió las características del movimiento popular-participativo «Mi Barrio Por La Patria»; mientras que José Luis Toledo Santander, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, ofreció una actualización a los diplomáticos sobre la actividad legislativa del Parlamento cubano tras la proclamación de la Constitución de la República el 10 de abril de 2019, y sobre el sistema político cubano, entre otros aspectos de interés.

La jornada contó con la participación, además, por la parte cubana de Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano; y Ariel Lorenzo, director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores; entre otros diputados e invitados.