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Intercambia Díaz-Canel con profesionales de la prensa  
Fotos: Estudios Revolución

Intercambia Díaz-Canel con profesionales de la prensa  

ACN

Sábado, 14 Marzo 2026 23:16

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, junto al miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, intercambiaron con una representación de profesionales de medios nacionales en el contexto de la Jornada de la Prensa Cubana, informó el PCC en su perfil de Facebook. 

La ocasión fue propicia para dialogar sobre cómo el sector convierte los retos en oportunidades y continúa ganando audiencias, estudiando y adoptando tendencias globales que le permitan estar en mejores condiciones para seguir defendiendo la verdad del pueblo cubano en un contexto marcado por una feroz guerra mediática.  

En sus palabras, el Primer Secretario los convidó a seguir contando las historias de vida de la gente que, día a día, busca soluciones y encuentra el modo de sobreponerse a las dificultades. También los instó a mantener la ética y la verdad como premisa fundamental.  

Que la Prensa Cubana continúe a la altura de la Revolución y del pueblo, exclamó Díaz Canel. 

El 14 de marzo se celebra el Día de la Prensa Cubana, en homenaje a la fundación del periódico Patria por José Martí, en esa fecha de 1892.