Intercambia Díaz-Canel con profesionales de la prensa  

La ocasión fue propicia para dialogar sobre cómo el sector convierte los retos en oportunidades y continúa ganando audiencias, estudiando y adoptando tendencias globales que le permitan estar en mejores condiciones para seguir defendiendo la verdad del pueblo cubano en un contexto marcado por una feroz guerra mediática.

En el Día de la Prensa Cubana sostuve un encuentro, franco y aleccionador, con un grupo de profesionales de los medios que, como los de todo el país, enfrentan las adversidades para informar a nuestro pueblo.



En el diálogo, donde recordamos a #Fidel, conversamos sobre el reto de… pic.twitter.com/nasS1ruRs5 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

En sus palabras, el Primer Secretario los convidó a seguir contando las historias de vida de la gente que, día a día, busca soluciones y encuentra el modo de sobreponerse a las dificultades. También los instó a mantener la ética y la verdad como premisa fundamental.

Que la Prensa Cubana continúe a la altura de la Revolución y del pueblo, exclamó Díaz Canel.

El 14 de marzo se celebra el Día de la Prensa Cubana, en homenaje a la fundación del periódico Patria por José Martí, en esa fecha de 1892.