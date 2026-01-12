Inician ejércitos cubanos Año de Preparación para la Defensa

En el Estado Mayor del Ejército Occidental se efectuó la ceremonia oficial, donde oficiales, combatientes y trabajadores civiles reafirmaron que la defensa de la Patria constituye deber y honor de cada ciudadano.

El Ejército Central desarrolló su acto en la Región Militar correspondiente, con la participación de mandos principales y jóvenes combatientes, quienes confirmaron la responsabilidad de fortalecer la preparación técnica y política en defensa del país.

El General de División Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental, y Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, encabezaron la ceremonia en ese territorio junto a jefes principales de las FAR y el Ministerio del Interior.

Durante las actividades se condecoró a oficiales, jóvenes combatientes y trabajadores civiles con la Distinción de Servicio Distinguido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en reconocimiento a méritos acumulados en diversas tareas.

Otros participantes recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas, símbolo de confianza y responsabilidad revolucionaria.

Las ceremonias destacaron la vigencia de la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, al subrayar que la preparación combativa multiplica la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas en cualquier escenario.