Inicia prueba de campo de WiFi en ferrocarriles cubanos

La Empresa de Soluciones Integrales de Telecomunicaciones Solintel, S.A., perteneciente al Grupo Empresarial de la Informática y las Telecomunicaciones (GEIC), anunció el inicio de las pruebas de campo del proyecto WiFi en ferrocarriles cubanos.

Se desarrolló la noche del 7 de agosto con la participación de especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba y de la Empresa Ferroviaria de Tecnologías de la Comunicación, Señalización, Informática y Electricidad (Cosie).

Precisaron en sus redes sociales que la fase de validación de la estructura tecnológica propuesta y la calidad de los servicios de internet fueron realizados con éxito.

Añadieron que la implementación se realiza en el vagón 6407 del tren que cubre la ruta Habana – Guantánamo.

El proyecto de WiFi en ferrocarriles cubanos es la materialización de una propuesta del Fórum empresarial de base, ganador, además, del concurso Innova 2024, organizado por el GEIC, que forma parte de los nuevos accesos a internet en el sector del transporte, y al proceso de transformación digital en el país.

Entre los beneficios se destacan la regulación y el control de las emisiones de estaciones radioeléctricas, y mejorar la conectividad y la experiencia de los pasajeros en los trenes nacionales.