Inicia nuevo servicio de transportación para profesionales de la salud

La nueva entidad cuenta con una flota inicial de 25 ómnibus de combustión de 28 plazas cada uno y nueve microbuses eléctricos de 13 plazas, todos nuevos, adquiridos mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público del Mitrans con una inversión total que supera los 5 millones de dólares.

Para el servicio –que en horas de la tarde brindó los primeros recorridos– se habilitarán rutas que conectan los 15 municipios habaneros con los hospitales del Cinturón del Príncipe y El Retorno.

Esta previsto que se traslade personal de la salud dos veces al día, se realice apoyo en los traslados de pacientes con tratamientos especiales y en los trayectos de posicionamiento (primera parada) y retorno a la base, los ómnibus transportarán población general a 20 pesos.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, afirmó en el acto inaugural que se trata de «apoyar a un sector del cual dependemos todos, que es la salud».

Por su parte, Yuleidis Macías Reina, administradora de TRANSMED, explicó que aunque el servicio no cubrirá toda la demanda inicialmente, se prevé alcanzar al 70% de las necesidades del sector, con posibilidad de refuerzos según lo requiera Salud Pública.

De igual forma, la iniciativa se complementa con la entrega a otras provincias de 15 microbuses y 34 furgones de carga, todos eléctricos, que operarán bajo principios similares a través de las empresas provinciales de transporte.