Informan estrategia multisectorial para garantizar protección al pueblo y continuidad de servicios sociales

Ante el impacto de las medidas dictadas por el gobierno de EE. UU. y en respuesta al complejo escenario que ello provoca, los titulares del Ministerio de Finanzas y Precios, el Banco Central de Cuba y el Ministerio de las Comunicaciones informaron, en el espacio de la Mesa Redonda sobre diferentes medidas, con el fin de proteger los servicios esenciales a la población, garantizar la estabilidad económica y promover la recuperación productiva.

El ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que el presupuesto del Estado mantiene su «papel humanista», y es la garantía para proteger los servicios sociales esenciales de la población.

En una intervención en la que subrayó que el 66 % del gasto presupuestario se concentra en el área social, Regueiro Ale declaró: «el presupuesto es garantía, pero es también una herramienta que tiene el Gobierno para conducir la economía».

Ratificó el respaldo a derechos como el acceso universal y gratuito a la educación y la salud, la seguridad y asistencia social.

CONTROL DEL GASTO Y PRIORIDADES

El Ministro enfatizó que el contexto obliga a un esfuerzo colectivo para hacer un «uso más racional y eficiente del presupuesto». Explicó que esto implica «un reordenamiento de las partidas de gasto» para priorizar los servicios sociales y «postergar gastos que no son exactamente necesarios para estos momentos».

Aunque, aseguró que este reordenamiento se hará «en total conciliación con los organismos rectores».

Ante una caída en algunos niveles productivos, Regueiro Ale destacó la importancia de la «captación de los ingresos».

Anunció que se está promoviendo con mayor rigor la campaña nacional de declaración y pago de tributos, convocando a «ser más disciplinados, más oportunos». Advirtió que «los resortes administrativos (…) serán más rigurosos» para velar por el cumplimiento de ese deber.

INCENTIVOS FISCALES Y APOYO A LA PRODUCCIÓN

Como contrapartida, el Ministro señaló que se mantendrán y promoverán los beneficios tributarios para apoyar a los sectores productivos. Mencionó específicamente el «fondo para el desarrollo agropecuario» y las exenciones para impulsar las inversiones en fuentes renovables de energía, especialmente en servicios sociales como «hogares de ancianos».

Regueiro Ale ratificó el compromiso presupuestario para el incremento parcial de las pensiones en 2026, que representará más de 20 000 millones de pesos, garantizando su pago mensual.

Finalmente, abordó el tema de los precios, reconociendo incrementos significativos y llamando a fortalecer los mecanismos de control y la participación popular para enfrentar violaciones.

Ratificó el papel social humanista que tiene el presupuesto para dar garantía a todos estos compromisos que están en la esencia de nuestro proyecto social.

SOBRE LAS TRANSACCIONES BANCARIAS

A fin de priorizar los servicios esenciales a la población, el Banco Central de Cuba ha implementado un grupo de medidas que incluyen el incremento de su autosuficiencia energética, el ajuste de algunos horarios de atención y la promoción masiva de los canales digitales de pago.

Juana Lidia Delgado Portal, ministra presidenta del Banco Central de Cuba, informó que desde hace algún tiempo se han realizado inversiones para introducir fuentes renovables de energía en sucursales bancarias, como sistemas fotovoltaicos, lo que facilita su operatividad.

En aquellas oficinas que aún no cuentan con estos soportes alternativos o con grupos electrógenos, se han ajustado los horarios de servicio, información que es divulgada por los propios bancos a través de diversos medios de comunicación, añadió.

FOMENTO DE LOS PAGOS DIGITALES

Ante las actuales dificultades con la movilidad, Delgado Portal convocó a la población, a los actores económicos y a los comercios a incrementar el uso de los canales digitales.

«Se exhorta a realizar transferencias, pagos en línea y consultas a través de aplicaciones como Ticket y Mi Turno, que también permiten reservar turnos para la atención presencial», contribuyendo a una mejor planificación del tiempo y a reducir desplazamientos y consumo de combustible.

De igual forma, solicitó a las personas jurídicas priorizar la utilización de la banca remota, para optimizar el espacio en las sucursales y dar prioridad a las operaciones de la población.

Sobre las operaciones priorizadas puntualizó que el sistema bancario mantiene un firme apoyo a sectores estratégicos. Como ejemplo mencionó que cerca de 2 000 trabajadores de sectores como el educacional lo han recibido para la adquisición de sistemas fotovoltaicos, respaldando la generación de alternativas energéticas.

Asimismo, agregó que se garantiza la continuidad del mercado cambiario a través de Cadeca y las sucursales bancarias. Además, se priorizan los pagos internacionales dirigidos a actividades esenciales como la importación de combustibles, medicamentos, alimentos y materias primas para la producción nacional que sustituyan importaciones o generen exportaciones.

¿CÓMO SE MANTENDRÁN LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES?

La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, detalló la estrategia para mantener los servicios ante un escenario complejo, priorizando la transformación digital y la eficiencia energética.

Significó que el sector avanza en la implementación de la política de transformación digital, considerada un pilar para el desarrollo económico y la prestación de servicios.

Esta se sustenta en la Agenda Digital, la estrategia de inteligencia artificial y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, mientras que la conectividad se subraya como un componente imprescindible para el funcionamiento de todas las plataformas digitales.

Reconoció que el sistema de comunicaciones, altamente dependiente de la energía, enfrenta un gran reto debido a la amplitud de sus nodos (telecomunicaciones, radiocomunicaciones, sector postal). Para enfrentarlo se implementa un programa de ahorro energético orientado al uso más eficiente de los recursos.

ACCIONES CONCRETAS EN INFRAESTRUCTURA

Se aborda la sustitución de baterías, una de las principales insatisfacciones históricas. El proceso, iniciado el año pasado con los ingresos de Etecsa, muestra resultados parciales y tiene una parte importante garantizada.

Se desarrolla un proyecto estratégico basado en la energía solar. Etecsa y Correos de Cuba ya tienen proyectos propios. Para la radio y la televisión, el desafío es mayor por la capacidad requerida, pero se buscan soluciones progresivas.

Estas acciones se coordinan con la Unión Eléctrica, la industria electrónica y mediante importaciones de sistemas fotovoltaicos. El objetivo es integrar al sector en los proyectos nacionales de energía renovable para que los territorios ejecuten obras que luego den respaldo a nodos estratégicos.

Arevich Marín destacó que se mantienen activos todos los canales de asistencia (teléfono fijo/móvil, reporte de interrupciones, información comercial). Se promueve el uso intensivo de plataformas digitales soberanas como: Transfermóvil y EnZona, la tienda en línea de Etecsa para gestionar servicios de forma ágil.

Además, incentivó el uso de otras Plataformas Nacionales como: ToDus: plataforma segura de mensajería y comunicación; Picta: canal de contenidos audiovisuales y educativos, útil incluso con afectaciones eléctricas, Apklis: repositorio clave de soluciones informáticas cubanas y el Portal Soberanía: plataforma de gobierno digital para identidad digital, trámites e información gubernamental.

Aseguró que Correos de Cuba mantendrá todos los servicios (postal universal, prensa, paquetería), con ajustes provinciales, mientras que la paquetería, apoyada por actores económicos, es prioritaria por su valor social y aporte a ingresos externos.

En cuanto al Joven Club comentó que avanzan en un proceso de acercamiento a los barrios, llevando acciones a casas de abuelos, hogares de niños y espacios comunitarios.

Por último, la Ministra de Comunicaciones afirmó que se mantiene activo el servicio de atención a la ciberseguridad a través de la línea 18810, para consultas, recomendaciones y denuncias (estafas, suplantación). También se garantiza la tramitación de licencias y permisos para terminales de telecomunicaciones.