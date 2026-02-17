Informa Ministerio del Comercio Interior sobre donativo de México

El donativo, compuesto por alimentos y productos de aseo, beneficiará a personas de las provincias de Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud, con prioridad para niños de 0 a 13 años, personas mayores de 65 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla; así como a núcleos en situación de vulnerabilidad de La Habana y Mayabeque.

La operación se está realizando con la mayor celeridad en la recepción y distribución de los productos, los cuales arribarán paulatinamente a los territorios.