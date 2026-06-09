ICAP denuncia infame e injustificada inclusión en lista de EEUU

Un comunicado de la institución, divulgado por su presidente Fernando González, consideró que esta absurda inclusión constituye un “acto de hostilidad política basado en calumnias” que pretenden justificar el recrudecimiento del cerco económico a Cuba.

Así como quebrar los profundos lazos de amistad que unen al pueblo cubano con el de Estados Unidos y parte de nuestra comunidad patriótica cubana residente en esa nación, indicó.

La nota señaló que esta nueva medida forma parte de “una estrategia de máxima agresividad” contra la isla, en la cual se ha arreciado la coerción y la aplicación extraterritorial del bloqueo a niveles sin precedentes en lo que va de año.

Subrayó que las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y el 1 de mayo, sumadas a las presiones del gobierno estadounidense para cortar los ingresos económicos y suministros de combustible al país, tienen la explícita intención de “generar un escenario de crisis humanitaria y demuestran la naturaleza genocida de su política”.

El ICAP remarcó que las acusaciones vertidas por Washington contra esa institución son absolutamente falsas y pretenden estigmatizar a nuestra institución, bajo argumentos espurios de ser una “agencia que apoya una campaña maliciosa para subvertir y desestabilizar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Expresó que el Departamento de Estado, además, ha calumniado al ICAP acusándolo de “difundir la ideología radical del régimen cubano en el extranjero”.

El Instituto consideró hipócrita que el Gobierno que ha dedicado miles de millones de dólares, aportados por el contribuyente estadounidense para subvertir abiertamente el orden político y económico de Cuba, pretenda señalarlo.

Significó que su única misión durante sus 65 años de existencia ha sido “fomentar el entendimiento, la cooperación respetuosa y los vínculos de amistad genuina” entre los pueblos del mundo y Cuba.

El texto reiteró su inquebrantable compromiso con las causas justas de los pueblos del mundo, su condena a las políticas de asfixia económica y persecución financiera que tanto daño acumulado han infligido a las familias cubanas, y su absoluta disposición a continuar construyendo puentes de solidaridad frente a los muros del odio.

De igual manera, ratificó que ni esta medida coercitiva ni ninguna otra disuadirán ni demeritarán el trabajo del ICAP y Amistur.

El texto exigió, asimismo, la inmediata exclusión de nuestras instituciones “de esa lista espuria y el cese definitivo de las amenazas militares y la guerra económica” que se le impone a Cuba.

Finalmente, llamó a todas las agrupaciones de amistad con la isla a rechazar este intento de criminalizar la solidaridad y asfixiar aún más al noble pueblo cubano.