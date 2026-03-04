Horario de verano comienza el próximo domingo

El cambio responde a la necesidad de promover la conciencia por la eficiencia, puntualizó la institución del Ministerio de Energía y Minas.

La decisión de cambiar el horario obedece también al mayor aprovechamiento de la luz solar en actividades cotidianas.

La modificación implica que Cuba, en vez de tomar la hora oficial del meridiano 75º oeste de Greenwich (UTC -5), asume la del meridiano 60º (UTC -4), centro del huso horario que cruza virtualmente sobre el extremo oriental de Canadá, las Antillas Menores, Venezuela, el oeste de Brasil y Bolivia.

Los expertos explicaron que la opción de cambiar la hora está asociada a causas naturales como la forma de la Tierra, la inclinación de su eje de rotación, la extensión de la órbita terrestre y su velocidad de traslación.

El primer suceso de ese tipo en el país quedó establecido por el Decreto Presidencial 1185, con fecha 2 de junio de 1939.