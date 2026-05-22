Héroe de Cuba defiende legítima defensa en Tribuna Antimperialista

El también coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se refirió a las más de 25 violaciones del espacio aéreo cubano por parte de la organización terrorista Hermanos al Rescate entre 1994 y 1996, y denunció que Washington ignoró las alertas de La Habana.

«Su silencio fue complicidad. Su inacción fue aliento para los terroristas», denunció.

Hernández calificó la acusación contra el líder de la Revolución, Raúl Castro, como «una despreciable e ilegal provocación política» que se complementa «con el rencor, la frustración y la impotencia de quien no soporta ver a Cuba de pie, libre y soberana».

El Héroe de la República cuestionó la hipocresía del gobierno estadounidense: exige para sí lo que niega a los demás. La inacción ante las alertas de Cuba demuestra su complicidad con el terrorismo.

«¿En qué momento van a juzgar a Trump por haber dado la orden de asesinar a más de 200 personas en aguas internacionales, sin mostrar ninguna prueba?», preguntó.

«Para Estados Unidos, la ley es un traje a medida: ajustado para los débiles, holgado para los poderosos», sentenció.

El pueblo de Cuba reafirmó en la Tribuna su decisión inconmovible de defender la revolución y su respaldo absoluto al General de Ejército Raúl Castro, «con su valor y carácter de tradición patriótica», concluyó.