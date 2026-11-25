Hay un hombre que desanda Cuba, que recorre la América, que mira el mundo, que advierte.

Un hombre que viste de verde olivo, con grados de Comandante en Jefe, esos que enaltecen el rombo rojo y negro, la estrella blanca a relieve, y las ramas de olivo y laurel con cinco hojas cada una de color amarillo, símbolo que lució humildemente sobre sus hombros toda la vida.

Hay un hombre que lleva las botas calzadas, porque tanto tiene que hacer todavía, que no puede soltarnos de sus manos, porque nos hace tanta falta.

Hay un hombre que sabe Cuba de memoria, de rostro con barbas guerrilleras, y que habla con la palabra precisa, en tono bajo, casi en un susurro, para llegar al alma. Ardiente profeta de la aurora.

Hay un hombre que condujo en 1953 a jóvenes para asaltar cuarteles en la mañana de la Santa Ana para no dejar morir al apóstol José Martí en su Centenario, el que vino en un yate con 82 expedicionarios para ser libres o mártires, que subió a la Sierra, y bajó al llano, en una caravana interminable, para recibir abrazos y flores.

Que enfrentó una invasión y que hizo una campaña para alfabetizar a su pueblo, un líder que jamás tuvo miedo de decir verdades a los cuatro vientos.

Foto: Tomada del sitio web Fidel Soldado de las Ideas

Hay un hombre visionario, que nos hizo soñar y vivir sin tener precio, que condujo a un pueblo a la gloria, que edificó obras imperecederas, que nos enseñó con la sencillez de los grandes, como el mejor discípulo del apóstol José Martí, que «toda la gloria cabe en un grano de maíz».

Hay un hombre de pasos firmes que camina por las calles, que critica los errores, que recorre ciudades devastadas por un huracán, que desafía la muerte tantas veces anunciada por el enemigo que siempre quiso matar sus ideas.

Hay un hombre que nos mostró cuánto vale la dignidad frente a un enemigo grande, que hizo hermanos en el mundo, que fue admirado por amigos y enemigos, un hombre de manos extendidas, que expresaban sus sentimientos.

Ese hombre cristalizó la unidad latinoamericana, alzó su voz en tribunas internacionales, se convirtió en la voz de los que no tenían voz en este planeta. Llevó ejércitos de hombres y mujeres de batas blancas a cualquier latitud para no dejar morir la esperanza de un mundo mejor.

Siempre insomne, construyó la gloria del deporte, de la cultura, de los programas sociales; abrazó a niños, ancianos, obreros, campesinos, intelectuales, artistas, deportistas, jóvenes.

Un hombre que ama a los niños, porque nada hay más importante que ellos para un país que los tiene como el tesoro mayor de la Patria.

Un hombre que supo desde muy temprano que la historia lo absolvería para siempre, y que, en su retorno definitivo a su inmortalidad, regresaría con una caravana, esta vez cargada de flores hasta el Olimpo de los grandes, en Santiago de Cuba, y de lágrimas de un pueblo agradecido.

Hay un hombre que necesitamos, que siempre está, que nos guía, que nos advierte de los peligros de perder una Revolución que podíamos destruir nosotros mismos, como dijo a los estudiantes de su querida Universidad de La Habana.

Hay un hombre que viaja al futuro, que le dijo a un presidente norteamericano, que estaría junto a su pueblo frente a las amenazas, como los gladiadores, en la primera línea de combate si de salvaguardar la soberanía se tratase, aunque en ello le fuera la vida.

Aquí está, entre nosotros, no es de mármol, ni es estatua, ni palabras baldías y huecas sin sentido, es urgente, más necesario que nunca, y nos acompaña en el duro bregar de estos tiempos.

A diez años de su desaparición física, ese hombre, Fidel Castro Ruz, el Comandante en Jefe, el líder eterno de la Revolución, renace, viste de verde olivo, calza sus botas y nos invita a caminar.