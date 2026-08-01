Gustavo Petro: visitar Cuba antes de dejar la presidencia de Colombia es un mensaje a la humanidad (+Audio)

«Vengo aquí para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión ni un lanzamiento de misiles». Mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump, proponiendo que el peligro que se cierne sobre la isla se transforme en «escenario de diálogo.

Petro, quien se considera un luchador por la vida ante el genocidio enmarcó su llamado en un complejo contexto global, cuya cara más devastadora ha sido Gaza, pero seguida también por el asesinato arbitrario de pescadores en el Caribe en nombre de una supuesta lucha contra las drogas y ahora este castigo colectivo al pueblo cubano.

Para Petro, estos conflictos reflejan la pugna entre «la lucha por la vida o la muerte», y advirtió que la inteligencia artificial y la crisis climática, manejadas por la codicia del capital, podrían llevar a la extinción de la humanidad.

«Esa tensión se ve en el genocidio de Gaza, se ve en la guerra del Medio Oriente hoy, se ve en los misiles que ya caen sobre América Latina», afirmó al recordar los ataques con proyectiles contra personas que navegaban en lanchas, la mayoría pobres.

El presidente colombiano denunció al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien acusó de perpetuar guerras para eludir un juicio internacional por genocidio. «El pueblo de los Estados Unidos no puede ser cómplice de eso», sentenció, e instó a la administración Trump a reconocer su propia historia y no repetir los errores. «Es la hora de un diálogo de civilizaciones», repitió, y añadió que lo que ocurre en Medio Oriente no es para congratularse, puede ser el anticipo de un holocausto mundial.

Esta, su tercera visita a Cuba como Presidente de Colombia, -dijo –es un deber con la humanidad. En sus declaraciones a la prensa, Petro sostuvo que «el camino, si queremos preservar la existencia humana, es precisamente que se pueda construir un diálogo de civilizaciones», y ofreció la cercanía geográfica entre Florida y Cuba como el «primer puente de unidad de la humanidad en medio de la diversidad».

Este viernes al filo de las 8 de la noche, el mandatario colombiano tras depositar una ofrenda floral a José Martí en el Memorial que lleva su nombre, fue recibido con honores por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución, donde también sostuvieron conversaciones.

El jefe de Estado cubano actualizó al visitante sobre la muy compleja situación que atraviesa la nación caribeña, debido a la política de máxima presión con que la actual administración estadounidense intenta asfixiar a la Revolución.

La visita de Gustavo Petro, que concluye este sábado, ocurre a solo una semana de que entregue la banda presidencial a un gobierno de derecha, que entre sus primeras decisiones anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba.