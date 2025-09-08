Gobierno de Cuba mantiene atención a compleja situación eléctrica

En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de Estado resaltó el esfuerzo sostenido de los trabajadores de la Unión Eléctrica, a quienes agradeció por su labor.

“De regreso a #Cuba seguimos atentamente crítica situación con la generación eléctrica y restablecimiento paulatino del servicio en región oriental, gracias a trabajadores de la Unión Eléctrica”, escribió el mandatario en X, añadiendo que “el tema ha sido prioritario en todos nuestros diálogos durante la gira por Asia”.

La víspera, un disparo en una línea de 220 kV provocó la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo, en el oriente del país caribeño.

Según reportes del Ministerio de Energía y Minas en redes sociales, a la 1:25 de esta madrugada (hora local) se logró restablecer el sistema eléctrico en los territorios afectados.

El director de Electricidad de la cartera, Lázaro Guerra, explicó a la televisión nacional que la desconexión del SEN se produjo por condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Cuba se encuentra inmersa en una estrategia para la recuperación electroenergética, que tiene entre sus elementos clave lograr la soberanía energética en el menor tiempo posible, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población y la economía, rehabilitar las redes, buscar soluciones para los grupos electrógenos de emergencia y avanzar en la transición energética.