Gobierno cubano niega rumores en redes sobre paralización de actividades en el país

Convocamos a nuestro pueblo a seguir informándose por los canales oficiales.

Nota Informativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informa a la población sobre un comunicado falso y malintencionado que está circulando en las redes sociales, sobre la suspensión de todas las actividades laborales y sociales a partir de mañana 12 de enero.

El contenido de dicho documento no emana de ninguna institución del Gobierno cubano. Su objetivo es sembrar la desinformación.

Convocamos a nuestro pueblo a mantenerse informados a través de los canales oficiales, los órganos del Poder Popular y los medios fundamentales de Comunicación Social en sus diversas plataformas.

Ante cualquier duda consulte, además, las fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. www.mtss.gob.cu, X: MTSS_CUBA, Facebook: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Telegram: t.me/MTSS_Cuba.

El pueblo cubano, sus trabajadores y sus instituciones mantienen la unidad y continúan su quehacer en defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Nota Oficial del Ministerio de Educación de la República de Cuba

El Ministerio de Educación de la República de Cuba informa que se mantienen las actividades docentes en todo el país.

No ha existido ninguna restricción, suspensión o modificación.

Nada limita el normal desarrollo del proceso docente-educativo.

Exhortamos a familias y estudiantes a mantenerse informados por las vías oficiales acostumbradas para cualquier esclarecimiento.

Ante cualquier situación, el Ministerio de Educación emitirá siempre la comunicación necesaria, que a su vez será detallada y contextualizada en cada institución educativa.

Los canales de comunicación del Ministerio de Educación en redes digitales son:

En X: @CubaMined

En Facebook: Ministerio de Educación de la República de Cuba

Sitio web: www.mined.gob.cu