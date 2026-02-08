Garantizan continuidad ininterrumpida de operaciones en puerto del Mariel

De acuerdo con la publicación, la dirección de la TCM informa que todas sus operaciones y servicios se mantendrán de manera ininterrumpida en sus días y horarios habituales.

Esta afirmación es crucial para los actores económicos nacionales e internacionales, pues confirma que la cadena de suministro a través del Mariel –puerto de aguas profundas y zona de desarrollo especial– no sufrirá alteraciones, asegurando el cumplimiento de los cronogramas logísticos y comerciales.

La Terminal de Contenedores Mariel es un proyecto estratégico para la economía cubana, concebido como un hub logístico multimodal para el comercio exterior.