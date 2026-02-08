CMHW
Garantizan continuidad ininterrumpida de operaciones en puerto del Mariel

Tomado de Cubadebate

Sábado, 07 Febrero 2026 21:30

El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) hizo pública, a través de sus canales oficiales en redes sociales, una comunicación de la Terminal de Contenedores Mariel (TCM) en la que se garantiza la absoluta normalidad de sus servicios, en el contexto del déficit de combustible en el país.

De acuerdo con la publicación, la dirección de la TCM informa que todas sus operaciones y servicios se mantendrán de manera ininterrumpida en sus días y horarios habituales.

Esta afirmación es crucial para los actores económicos nacionales e internacionales, pues confirma que la cadena de suministro a través del Mariel –puerto de aguas profundas y zona de desarrollo especial– no sufrirá alteraciones, asegurando el cumplimiento de los cronogramas logísticos y comerciales.

La Terminal de Contenedores Mariel es un proyecto estratégico para la economía cubana, concebido como un hub logístico multimodal para el comercio exterior.