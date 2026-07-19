Fuente de inspiración y vida

La decisión de conmemorar esta fecha se tomó el 6 de julio de 1974, durante un intercambio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con los pioneros en el campamento de exploradores Volodia.

Desde ese fecha, en cada rincón de nuestro país, unido a las actividades veraniegas, las organizaciones, instituciones y las familias procuran regalarles la mejor celebración posible, y que sus rostros se iluminen de alegría y felicidad.

18 de julio de 1976: Fidel Castro comparte con pioneros en el Campamento Pioneril "Ismaelillo" en Cienfuegos. Foto tomada de la red social X.

A cada puerta de los hogares maternos, casas de niños sin amparo familiar, salas especializadas de pediatría, y desde la fuerza de la Red Juvenil Comunitaria, se lleva un mensaje de amor, apoyo, bienestar y esperanza.