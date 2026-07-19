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Día de los Niños

Fuente de inspiración y vida

Tomado de Juventud Rebelde

Domingo, 19 Julio 2026 09:36

Son nuestros pequeños los que encienden la emoción, el ímpetu y los sueños de seguir creando. En Cuba, por ellos y para ellos, este tercer domingo de julio celebramos el Día de los Niños, porque representan el porvenir de nuestra sociedad.

La decisión de conmemorar esta fecha se tomó el 6 de julio de 1974, durante un intercambio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con los pioneros en el campamento de exploradores Volodia. 

Desde ese fecha, en cada rincón de nuestro país, unido a las actividades veraniegas, las organizaciones, instituciones y las familias procuran regalarles la mejor celebración posible, y que sus rostros se iluminen de alegría y felicidad. 

18 de julio de 1976: Fidel Castro comparte con pioneros en el Campamento Pioneril "Ismaelillo" en Cienfuegos. Foto tomada de la red social X.

A cada puerta de los hogares maternos, casas de niños sin amparo familiar, salas especializadas de pediatría, y desde la fuerza de la Red Juvenil Comunitaria, se lleva un mensaje de amor, apoyo, bienestar y esperanza.

Con la imagen de Exuberarte 2026 en Santa Clara volvemos sobre nuestra fuente de inspiración y vida. En Cuba, por ellos y para ellos, este tercer domingo de julio celebramos el Día de los Niños. ¡Muchas Felicidades!