Frente al bloqueo energético: alternativas para la sostenibilidad

El sector energético cubano enfrenta la coyuntura más compleja de las últimas décadas como consecuencia directa del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Pese a ello, el objetivo fundamental ha sido buscar alternativas para minimizar las afectaciones y mantener los niveles de producción.

En el espacio televisivo Mesa Redonda, el viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, detalló que hasta finales del año anterior, «a pesar de un bloqueo ya severo por más de seis décadas –con persecución a proveedores, sanciones a navieras y dificultades financieras»– Cuba lograba adquirir combustibles en el mercado internacional. «No era fácil ni barato, pero los barcos llegaban para sostener la economía, la sociedad y la vida del pueblo».

No obstante, producto a la implementación del bloqueo energético, hace más de tres meses que no entra «un solo barco con combustible contratado en el mercado internacional al país. No se ha recibido diésel, fuel oil, gasolina, turbo combustible ni gas licuado de petróleo», señaló Abad Vigoa.

Esta situación ha impactado de manera directa la generación eléctrica. Según explicó el viceministro, se dispone de más de 1 100 MW en generación distribuida y más de 330 MW en los motores de Mariel y Moa que no pueden ser empleados por falta de crudo. «En total, más de 1 400 MW de capacidad instalada permanecen sin operar».

Actualmente, la generación –precisó Abad Vigoa– se sostiene con crudo nacional en termoeléctricas, con gas acompañante de pozos de petróleo en las unidades de Energas, y con fuentes renovables (FRE). «Por eso, el sistema se vuelve inestable y los cortes de electricidad se hacen largos y dolorosos».

DISCRETOS AVANCES EN LA PRODUCCIÓN

Abad Vigoa significó que, en 2025, la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) revirtió la tendencia decreciente de la producción nacional de crudo y alcanzó la cifra más alta de los últimos siete años en petróleo equivalente, tendencia que continúa en los primeros meses de 2026.

Se han perforado nuevos pozos con resultados positivos que incrementan la capacidad de producción de crudo y gas natural.

En la recuperación eléctrica, en lo que va de año se han recuperado 348 MW de generación térmica: 80 MW en la unidad uno de Felton, 85 MW en la unidad número dos de Santa Cruz, 158 MW en la unidad cuatro de la termoeléctrica Céspedes de Cienfuegos y 25 MW en Guiteras.

En la unidad número 2 de la termoeléctrica Felton, se avanza en el montaje de estructuras y en la fabricación de componentes clave. Mientras que, en la Antonio Guiteras, se ejecutan acciones de mantenimiento capital.

Se concluyó el montaje de 52 parques solares fotovoltaicos que aportan más de 1 000 MWp y generan, en el momento de mayor aporte, el 38 % de la energía consumida en horario diurno.

Se han instalado 10 185 de los 10 259 sistemas solares fotovoltaicos destinados a maestros, médicos, héroes del trabajo. Y se instalan 5 000 módulos solares fotovoltaicos en comunidades aisladas, a niños en situación de discapacidad, en policlínicos, centros de salud, hogares maternos, hogares de ancianos y otros servicios básicos a la población.

Se instalan estaciones de baterías por 200 MW para estabilizar la red mediante la regulación de frecuencia ante oscilaciones del sistema.

Más de 6 000 viviendas están ya conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante sistemas fotovoltaicos.

Hay 762 bombeos solares en acueductos para la población y 462 bombeos solares para el riego agrícola. A su vez, avanzan las inversiones en el ámbito de las hidroeléctricas y la energía eólica, como es el caso de Herradura 1 y 2.

Se trabaja también en el incremento de 25 000 nuevos consumidores de gas manufacturado en La Habana, de los cuales hay conectados 735. Así como se instala gas natural en las comunidades en las que se ha identificado emanaciones naturales de gas, comenzando por el poblado de Jobo Arriba en el municipio de Imías en Guantánamo, y están ya interconectadas las primeras 14 viviendas.

En La Habana se gasificaron 6 panaderías con gas manufacturado.

Se están rehabilitando 5 611 molinos de viento y 566 Biodigestores.

Se han restablecido hornos de carbón y leña en las panaderías: 785 en el país ya pueden garantizar la elaboración de alrededor de cinco millones de unidades diarias.

LA INDUSTRIA

Eloy Álvarez Martínez, ministro de Industrias puntualizó que se ha transformado la gestión empresarial para depender menos de los financiamientos de la cuenta central y avanzar hacia la autogestión financiera, incorporando también la autonomía energética como eje estratégico.

Dijo que seis esquemas de autofinanciamiento han sido aprobados para grupos empresariales y la empresa Copextel, permitiendo retener parte de los ingresos en divisas para solucionar problemas, lo que constituye a su vez un estímulo para incrementar las exportaciones.

En medio de las complejidades, se han potenciado los negocios con capital extranjero –actualmente la industria cuenta con 27– así como las alianzas internas con socios tecnológicos y comerciales, que han posibilitado consignaciones y el acercamiento de materia prima al país.

«Gracias a estos encadenamientos, hoy se produce un nivel importante de envases baratos, sacos de polipropileno, artículos de batería y confecciones textiles, entre otras producciones. En la industria de refractario se han logrado producciones de materiales de la construcción, y se comenzó a producir cable a partir de una alianza con una mipyme privada», manifestó.

Por otra parte, el Grupo de Reciclaje, a partir de sus propios ingresos, para este año prevé la puesta en funcionamiento de bases de proceso para materia prima. Y se ha garantizado el combustible para la producción de nitrógeno y CO₂, manteniéndose en funcionamiento las 48 pequeñas plantas productoras en el país.

ALTERNATIVAS PARA EL SECTOR HIDRÁULICO

En tanto, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, explicó que en el país existen 3 300 estaciones de bombeo, de las cuales 211 son por gravedad y 834 estaciones ya tienen paneles solares. Es decir, el 33 % cuenta con esas alternativas.

No obstante, se trata de las estaciones más pequeñas. Y eso beneficia –puntualizó– solamente a un millón de habitantes. Lo cual mantiene a un 87 % de la población dependiente del SEN.

Ante esta situación, «hemos hecho un trabajo con la Unión Eléctrica (UNE) donde de las 2 200 estaciones que dependen del SEN escogimos 480 estaciones que son las que más población abarcan. De esas, hay 135 que están en circuitos protegidos. Del resto –remarcó– tenemos 73 con grupos electrógenos, pero también se ven limitadas por la falta de combustible.

Rodríguez Rodríguez sostuvo que, «junto con la UNE ya tenemos la segunda etapa del cambio de la matriz energética. Por ejemplo, ya pudimos adquirir todos los componentes para 22 vehículos eléctricos en la capital que permitirán trabajar en los salideros y en las obstrucciones, y en la operación de los acueductos».

Además, «ya contamos con las tres estaciones de carga en la capital. Una de ellas es la primera estación de carga rápida con acumulación del país para cargar transporte pesado. Tendremos próximamente un camión desobstructor eléctrico y un camión limpiafosa eléctrico, como parte del proceso para hallar soluciones que no dependan del combustible».

En este trimestre vamos a construir alrededor de 29 km para el abasto de agua, 3 km para el saneamiento en el país que beneficiarán a 189 000 personas.

«Vamos a continuar la conductora de Carlos Manuel de Céspedes a la estación de bombeo Mogote Uno, indicó. Vamos a seguir la conductora Marino-Palatino. Estamos trabajando en la planta potabilizadora de Quintero y en otras obras pequeñas, de acuerdo a la disponibilidad de combustible que tiene el país».