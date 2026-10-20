Frente al afán agresivo del imperio, la determinación de un pueblo

No cesa el imperio en su afán de intentar doblegar al pueblo cubano. Sus herramientas «diplomáticas» en este empeño son las de siempre: amenazas, presiones, campañas de odio en las que faltan a la verdad. ¡Como si Cuba hiciera silencio o el mundo no supiera la calaña de los difamadores!

En ese camino de agresiones transcurrió la jornada de este lunes. El fiscal general de la Florida, James Uthmeier, emitió una orden de arresto contra el líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Para los supuestos cargos reciclaron la fraudulenta acusación difundida en mayo pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, basada en el derribo de dos avionetas que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996.

La repudiable acción fue calificada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como «un patético circo miamense, con trasfondo electoral».

Al respecto, el mandatario agregó, por medio de la red social x, que la infame imputación «no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico. Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución», aseveró.

Puntualizó, además, que «esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena». Y señaló que «forma parte del afán agresivo y responde los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo».

En esa misma línea de acciones en contra de la soberanía nacional, al tiempo que esto ocurría, los diplomáticos de la Casa Blanca en la ONU convertían ese espacio multilateral en un show anticubano.

La representación estadounidense en Naciones Unidas –en un claro ejemplo de violación de las normas internacionales– convocó a una reunión en la que usaron la coerción y la manipulación políticas como armas para intentar aislar internacionalmente a la nación caribeña.

«Cuba está aquí, no ahí dentro. Los representantes del pueblo cubano están aquí, no con ellos», dijo el representante permanente de la Isla ante la ONU, Ernesto Soberón, frente al mendaz espectáculo, que se produce a solo días de la presentación 34 del informe cubano contra el bloqueo en la Asamblea General.

Al encuentro asistieron representantes de un grupo reducido de Estados miembros, así como individuos condenados por delitos o vinculados con organizaciones terroristas responsables de muertes y sufrimiento entre la población cubana. Entre ellos, el terrorista Orlando Gutiérrez Boronat, quien está incluido en la Lista Nacional de Personas y Entidades Designadas como Terroristas.

De la misma catadura son los participantes en el intento de infiltración terrorista neutralizado por Tropas Guardafronteras, el pasado 25 de febrero, en aguas de Villa Clara. Sobre ese hecho, trascendió ayer una denuncia que aporta nuevos elementos de la investigación, los cuales confirman la naturaleza de agresión directa al país. Incluye declaraciones de los terroristas participantes, y de otros implicados detenidos por las autoridades cubanas.