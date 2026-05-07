FitCuba 2026 dedicado a Varadero inicia hoy de manera virtual

Más de 900 inscripciones, entre participantes y expositores, de Cuba, Colombia, España, Argentina, Canadá y otras muchas naciones estarán en FitCuba que asumió en el contexto actual la celebración virtual para acercar a turoperadores, agentes de viaje, aerolíneas, cadenas hoteleras y otros operadores turísticos a la mayor de las Antillas.

El programa profesional, al que la ACN tuvo acceso, incluye conferencias, recorridos virtuales por sitios turísticos de La Habana y Varadero, opiniones de clientes visitantes en la Península de Hicacos, competencias de coctelería, presentaciones de productos, promociones de las cadenas hoteleras nacionales y extranjeras radicadas en la nación caribeña.

FitCuba será el centro para intercambios y negocios este jueves y viernes y quedarán expuestos los valores naturales, históricos, patrimoniales y culturales de Cuba en los diversos stands de la feria a los que se puede llegar mediante el sitio www.fitcuba.net explicaron especialistas del Mintur.

Por primera vez se desarrolla el gran evento en la modalidad virtual y para el sábado se anuncia de manera presencial el día del gran público cubano, en el parque Josone, de Varadero, con propuestas para todas las edades.