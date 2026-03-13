Fiscalía General de la República establece protocolo para enfrentar la discriminación racial

La Fiscalía General de la República de Cuba avanza en la lucha contra la discriminación racial al institucionalizar su Protocolo de Actuación para la Prevención y Enfrentamiento, a través de la Resolución No. 16 de 2023.

Mediante una publicación en su perfil oficial de Facebook, el órgano destaca la importancia del documento, que establece directrices claras para los fiscales en el manejo de quejas, denuncias y solicitudes relacionadas con actos de discriminación racial.

Este protocolo se enmarca en el marco legal del país, basándose en el artículo 156 de la Constitución de la República, que define la misión fundamental de la Fiscalía, así como en la Ley No. 160 que establece los principios rectores de sus actividades.

La normativa también se apoya en las anteriores Resoluciones No. 2 y No. 3 de 2022, regulatorias de procedimientos de atención y tramitación de quejas y denuncias, que establecen los deberes del fiscal en situaciones de protección familiar y jurisdiccional.

Además, el protocolo incluye medidas de la Resolución No. 5 de 2022, centrada en el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios, para asegurar así la protección efectiva de los derechos ciudadanos frente a cualquier forma de discriminación.

La iniciativa es parte del Programa Nacional Contra el Racismo y la Discriminación Racial, aprobado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y reafirma el compromiso del Gobierno cubano por garantizar la igualdad y la no discriminación entre sus ciudadanos.