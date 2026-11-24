Lo vemos ahora, diez años después de aquel 25 de noviembre tremendo, infiltrado en los olores de los cedros de Birán. Anda con un rombo que no ha caído de su traje, dilatados los astros de sus ojos, sin decir que es un coloso porque no lo necesita.

Lleva una montaña sobre el pecho, el ajetreo que no parece caberle en el reloj, la barba que enlaza tiempos de guerrilla y del presente, el dedo índice apuntando al horizonte.

Le miramos ahora la niñez sacrificada en un Santiago que adoraba, después creciendo en las lecciones del colegio de Belén hasta llegar a una Universidad que lo hizo más fuerte, deportista y rebelde.Trae en sus manos, para reverenciarla, la campana de La Demajagua; en la voz las primeras denuncias sociales, en el alma la valentía que lo lleva a enrolarse en la expedición en Cayo Confites.

Lo observamos encendiendo las antorchas que vindicaron a Martí en su centenario, y luego asaltando cuarteles supuestamente impenetrables, para zafarle a Cuba grilletes y dolores.

Lo vemos acusando a quienes lo acusaron. Lo descubrimos navegando sobre un yate rompedor de olas hasta llegar a sierras, inmensidades y triunfos.

Le distinguimos la paloma que se posa en su hombro más allá de una playa en guerra, o de una crisis con misiles que puso a temblar al universo.

Él sigue caminando con cicatrices recientes o lejanas, con las ojeras del poema de Carilda, imperfecto como todos los humanos, imperecedero como los creadores buenos. Anda con un nombre que es un destino, sin necesidad del apellido. Un nombre infinito, que nos deja tantas huellas: ¡FIDEL!

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