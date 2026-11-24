A Fidel lo sabíamos vivo, pero luchando con achaques de sus dolencias y también la edad; pero igual estuvo activo en sus estudios, visitas al campo por sus pesquisas agrícolas y pecuarias, y para departir sus ideas con ilustrados de los centros de investigaciones, y con sus escritos.

Fue un ejemplo hasta el final, que no significa en modo alguno la extinción de su presencia. Todo lo contrario, emergió cual un acto de continuidad hasta hoy y por siempre.

Era el 25 de noviembre de hace 10 años, justo coincidiendo con el día en que se cumplía el aniversario 60 de la salida desde México del yate Granma con rumbo a las costas de la Isla, para ser libres o mártires, como él profetizó.

Tal simbolismo nos sitúa otra vez en aquella fecha similar de 1956, cuando navegó en un mar encrespado al frente de los 82 expedicionarios y luego tras muchas batallas en tierra, en los decenios posteriores, él se volvió a montar en esa embarcación para seguir hasta la eternidad.

Aquel varón de 12 libras que nació a las dos en punto de la madrugada del 13 de agosto de 1926, en el acogedor entorno natural de Birán, la finca de sus padres Ángel y Lina; creció como un hombre comprometido con Cuba más allá de su estatura física de 1,90.

Se conmovió la nación de un extremo a otro al conocer la noticia de su deceso. Ocupó titulares en los principales medios del planeta. El eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz se quedó entonces sembrado en cada uno de sus coterráneos y mucho más allá.

Vio la luz primera acá en esta latitud, pero su vida y obra rebasaron las fronteras antillanas y de su región geográfica, para colocarse entre las figuras más prominentes de su época, aún después de su partida física, quedó el legado.

Caló en todos un profundo pesar desbocado al interior de los hogares, en las ceremonias de duelo y despedida. Aun así, la sencillez y el luto se armonizaron al paso de sus cenizas, cubiertas por la bandera, en una Caravana semejante a la de la Libertad de 1959, pero con un periplo en sentido inverso al de 57 años atrás; éste fue desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Allí en la Ciudad Héroe el cementerio de Santa Ifigenia lo acogió.

Las muestras de respeto fueron incontables y diversas, sin distinción de edades. Lágrimas profusas inundaron rostros bisoños y añejos de mujeres y hombres del pueblo.

No olvido a un campesino que trabajaba como siempre bien temprano la tierra guataca en mano. Al ver la cercanía de la hilera de autos que acompañaban sus restos, detuvo lo que hacía de inmediato y con su sombrero de yarey contra el pecho se despidió con humildad. En su rostro las estrías por la vejez se tensaron y la humedad inundó su mirada.

Pero entre estas remembranzas en medio del calendario en curso en el que se recuerda el centenario y a la vez la década del fallecimiento del eterno Líder, es válido indicar asimismo que aún durante su existencia también recibió -muy a su pesar- otros muchos homenajes como resultó el libro Los afortunados entrevistadores de Fidel (2007), de la colega Arleen Rodríguez Derivet.

El referido título recoge las declaraciones de cuatro personalidades, que reconocieron el haber hablado con la historia. Ellos fueron Frei Betto, Gianni Mina, Tomás Borge e Ignacio Ramonet, autores de la misma cantidad de entrevistas, devenidas todas en significativos textos.

De sus enjundiosos contenidos, extrajimos frases que retrataron la inmensidad del Comandante, a quien cada año alrededor de dos mil interesados expresaban su interés por dialogar con él.

En "Fidel y la religión", el fraile dominico brasileño Betto lo retrató como "un hombre que tiene una experiencia histórica única: su sueño de una Cuba liberada se tornó en realidad".

El destacado periodista italiano Mina en "Un encuentro con Fidel", lo describió así: "Yo me di cuenta mientras él hablaba en voz baja, que me estaba regalando una realidad, un vívido personal, una revelación histórica increíblemente grande. (...) esa experiencia enriqueció mucho mi carrera".

Borge, Comandante Sandinista, luchador también desde joven y nacido igual un 13 de agosto, pero de 1930, ponderó en "Un grano de maíz" sobre su interlocutor: (...) " esa capacidad de ver más allá del horizonte es una característica particular (...) Fidel ve más allá de la mente".

En "Cien horas con Fidel", Ramonet relevante catedrático y pensador crítico del escenario mundial de la comunicación y analista del papel de los medios, puso de relieve en el Líder: "su manera de reaccionar, de pensar, no sólo esa capacidad de anticipar los acontecimientos, esa capacidad de ver más allá, hacen de él un estratega muy original".

Mucho puede hablarse y escribirse todavía de Fidel Alejandro Castro Ruz: activo estudiante universitario, abogado de las causas justas, el Moncada, la prisión fecunda, el yate Granma, la Sierra y los años de Revolución, con él siempre en primera línea como sucedió en Playa Girón en 1961.

Un hombre con todas las autoridades, protagonista por excelencia. Eso fue Fidel; por eso es y será evocado siempre en presente.