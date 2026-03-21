Fernández de Cossío: “Hay temas para dialogar con Washington, pero el modelo cubano no está en discusión”

Durante un encuentro con periodistas integrantes del convoy solidario Nuestra América, el diplomático subrayó que el modelo político de la nación caribeña no está sujeto a negociación, ni con Washington ni con ningún otro país. “Nuestro deseo es tener una relación respetuosa” con Estados Unidos, precisó.

Fernández de Cossío reconoció que existen múltiples temas de interés común sobre los cuales ambas naciones podrían dialogar, entre ellos la seguridad regional y la cooperación para enfrentar el narcotráfico. Sin embargo, reiteró que la disposición al diálogo no implica concesiones en lo fundamental.

El vicecanciller denunció la “despiadada política de bloqueo” que mantiene el gobierno estadounidense contra Cuba desde hace siete décadas, y señaló que esta agresión, aunque no sea de carácter militar, provoca daños físicos y afecta la vida cotidiana de los cubanos.

“Cuando hay una agresión hacia un país, que no es de carácter militar, pero provoca daños físicos y en la vida cotidiana de las personas, se trata de una política despiadada”, recalcó.

Fernández de Cossío atribuyó la hostilidad hacia la isla a la “incapacidad” de un influyente sector del poder en Estados Unidos para reconocer el derecho de Cuba a la independencia y la libre determinación. Aseguró que Cuba no es enemiga de Estados Unidos ni representa una amenaza para esa nación.

El diplomático también se refirió a las restricciones impuestas por Washington a sus propios ciudadanos, que les impiden viajar y comerciar con la mayor de las Antillas.

Recordó que desde enero pasado, el gobierno estadounidense declaró un “bloqueo energético” contra Cuba, lo que ha impedido la llegada de combustible a la isla en los últimos meses, a pesar de que el país tiene derecho a importar crudo de cualquier nación. “Washington con sus amenazas ilegales obstaculiza que llegue petróleo a la nación caribeña”, denunció.

Las declaraciones del vicecanciller se producen en el marco de la visita a Cuba del Convoy Nuestra América, integrado por activistas y grupos solidarios que desde el miércoles han llegado a la isla con donaciones y apoyo logístico para sectores duramente golpeados por el bloqueo energético, como la salud y la educación.