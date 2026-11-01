Feria Expositiva Comercial de la ZED Mariel reunirá a más de 200 expositores

El evento reunirá a más de 55 usuarios de la Zona, lo que representa más de 200 participantes como expositores, según informó el Comité Organizador.

El principal objetivo de la cita es propiciar una articulación entre los usuarios de la ZED Mariel y el resto de los nuevos actores económicos del país, además de enfocarse en la promoción de los productos y servicios que se generan en este proyecto estratégico y dar a conocer los nuevos incentivos para promover el comercio exterior y la inversion extranjera.

Durante los dos días del programa se incluyen exposiciones comerciales, intercambios con representantes del enclave, conversatorios sobre la actualidad y el futuro para los actores económicos en la ZED Mariel, lanzamiento de nuevos productos, encuentros empresariales y presentaciones de las empresas de infraestructura y prestadoras de servicios.

La lista de invitados a la expoferia supera las 50 personalidades e instituciones.

La población podrá conocer sobre los productos y servicios presentados en el evento y visitar los stands. El acceso tendrá un valor de 50 CUP en moneda nacional, tarifa que cobra el recinto por la entrada.

Para el cierre de la Feria Expositiva Comercial se realizará una ceremonia que celebrará el décimo tercer aniversario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel como "Una puerta abierta al mundo".