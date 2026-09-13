Felicita Raúl a las Tropas de Prevención por su aniversario 45

En la misiva, leída en la ceremonia de homenaje, el general de Ejército reconoció a los combatientes y trabajadores civiles de esa fuerza por el trabajo realizado durante todos estos años, su férrea disciplina y su elevado profesionalismo en el desempeño de las tareas encomendadas.

«En el actual escenario de recrudecimiento de las acciones hostiles orquestas por los enemigos de la Revolución, ustedes han permanecido firmes e inquebrantables», destaca la carta.

Señaló que, en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior, esas tropas han consagrado su esfuerzo diario a la protección de la población y a garantizar la paz y la estabilidad ciudadana.

Asimismo, rindió un merecido homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber e instó a que su ejemplo siga siendo el mejor impulso para continuar perfeccionando la labor en todos los frentes y avanzar con paso firme hacia metas cada vez más altas.

A propuesta del ministro de las FAR, el general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, el general de Ejército Raúl Castro aprobó el otorgamiento de la réplica del yate Granma a las Tropas de Prevención por su amplío historial de servicios a la Patria, se informó en el Noticiero Estelar de la Televisión cubana.

Las Tropas de Prevención fueron creadas el 11 de septiembre de 1981 por iniciativa de Raúl Castro, en ese entonces ministro de las FAR.