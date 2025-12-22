Felicita la CTC a los educadores cubanos

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las Ciencias y el Deporte transmitieron una felicitación a los educadores cubanos por celebrarse este 22 de diciembre su día.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, hizo extensiva la felicitación a dicho sindicato nacional por cumplir 64 años de fundado.

En el mensaje, el dirigente califica a los educadores como forjadores de las nuevas generaciones de cubanos, enumeró los maestros, profesores, capacitadores, entrenadores e instructores.

La congratulación fue especial para quienes recibieron la Distinción Manuel Piti Fajardo y otros estímulos morales por su fructífera trayectoria laboral y por resultados en la emulación socialista.