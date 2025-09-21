Extinguen incendio en Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

La información fue compartida por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí, Beatriz Johnson Urrutia, quien mantuvo comunicación constante a través de plataformas como WhatsApp, Telegram y la red social X.

Desde las 4:22 a. m., Johnson Urrutia notificó que se encontraban en el sitio del incidente, supervisando personalmente las operaciones junto a los bomberos y equipos de emergencia.

A las 6:11 a. m., en una nueva actualización, comunicó que el fuego había sido totalmente sofocado gracias al esfuerzo conjunto de múltiples entidades. Entre ellas participaron trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), personal de la Refinería Hermanos Díaz, conductores de camiones cisterna de Aguas Santiago y de la provincia de Granma, así como especialistas en electricidad y rescate.

Las causas del siniestro aún se investigan. Las autoridades agradecieron la rápida respuesta de todos los equipos involucrados y aseguraron que continuarán brindando información actualizada a través de medios oficiales.



