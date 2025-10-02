Evalúa Díaz- Canel afectaciones por las lluvias en Guantánamo 

Acompañaron a Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz, primer ministro y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido e Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de Cuba, así como Yoel Pérez García, primer secretario del PCC en la provincia, y Alis Azahares Torreblanca, gobernadora de Guantánamo.

El mandatario fue recibido por el pueblo de Ullao, que cuenta con mil 187 habitantes residentes mayoritariamente en edificios multifamiliares, y donde se registraron 597 milímetros de lluvias en 72 horas, las cuales provocaron el desbordamiento del río Seco hacia el poblado, penetraciones de agua en las viviendas y filtraciones de techo.

Rogelio Castillo Martínez, presidente del Consejo Popular de Ullao, explicó que se trabaja en las labores de recuperación, limpieza e higienización del poblado, distante unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guantánamo y cercano a la ilegal base naval que el gobierno de los Estados Unidos mantiene en suelo cubano desde hace más de 120 años en contra de la voluntad del pueblo.

Previamente Díaz-Canel visitó el asentamiento de Hatibonico, en el municipio de Caimanera, sitio Reserva ecológica, y donde se precipitaron 657 milímetros de lluvias en 72 horas.