Evalúa Consejo de Estado proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales

En la jornada, encabezada por el Presidente de este órgano, Esteban Lazo Hernández, y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Marrero Cruz agregó que en la etapa fueron publicadas las transformaciones económicas y sociales para su general conocimiento, se actualizó el sistema de trabajo del Gobierno para concentrar los esfuerzos en la implementación de las mismas, entre otras importantes acciones previstas en el cronograma aprobado para este proceso.

«El cronograma legislativo y las medidas para garantizar la implementación de las transformaciones económicas y sociales prevé 138 normas jurídicas en sentido general; aunque pueden surgir otras como parte de la propia actividad legislativa de este proceso», explicó la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde.

En correspondencia con el proceso legislativo relativo a la implementación de las transformaciones económicas y sociales, los miembros del Consejo de Estado adoptaron varios decretos leyes, fundamentalmente cinco relacionados con la agricultura y uno «Modificativo de la Ley 109 “Código de Seguridad Vial”»; que fortalecen estas disposiciones normativas acorde al perfeccionamiento de nuestro proceso de construcción socialista y que serán publicados en la Gaceta Oficial de la República para su general conocimiento.

Posteriormente, el Secretario del legislativo cubano, José Luis Toledo Santander, profundizó en la propuesta –a presentar al Parlamento cubano, en correspondencia con la actual situación del país– de derogar la ley no. 183 «De Reducción Excepcional del Actual Período de Duración del Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular», que dejaba establecida una diferencia de hasta un año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular; estipulando, con carácter excepcional, que el actual mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular fuera de cuatro años y culminara en el mes de noviembre de 2026.

De esta manera, la nueva propuesta recoge que el actual mandato de los delegados se corresponda con el término de cinco años establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República.

En la agenda de la sesión ordinaria de este órgano, fueron examinados los proyectos de ley «Código de Trabajo», «De Tierra Agropecuaria y Forestal», «De la Vivienda», «De Organización de la Administración Central del Estado» y «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio».

En el amplio debate, Esteban Lazo explicó que, durante la pasada semana, los diputados de todo el país analizaron estas propuestas de disposiciones normativas en encuentros de trabajo que permitieron seguir fortaleciendo las mismas, como parte del proceso legislativo cubano.

Tras el examen de los cinco proyectos de ley, los integrantes del Consejo de Estado aprobaron que estos sean sometidos a consideración de las diputadas y diputados en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, en su X Legislatura, convocado a partir del 29 de julio próximo.

Por último, el Consejo de Estado –a propuesta de su Presidente Esteban Lazo– respaldó la Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores; donde rechaza, en los términos más enérgicos, el reporte publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, referido a la supuesta influencia subversiva de Cuba contra ese país.

En la jornada –en la que participaron también el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca; el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez; y los directivos de las comisiones parlamentarias– fueron chequeados los acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas.