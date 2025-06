Etecsa responde interrogantes de la población sobre nuevos planes de telefonía móvil

«Quiero ratificar que nos encontramos sumamente sensibilizados con toda esta situación. Estamos convencidos de que son medidas necesarias que debemos implementar, pero también tenemos que buscar soluciones para proteger a todos los sectores que hoy se sienten afectados e impactados», declaró.

«Hemos recibido un gran volumen de dudas, opiniones y manifestaciones de insatisfacción, derivadas de la incomprensión sobre el alcance de esta medida. Esto nos preocupa profundamente, porque nuestra prioridad es brindar información clara al pueblo: explicar los motivos de su implementación, sus implicaciones y su alcance. Además, estamos muy atentos a todas las opiniones que han surgido», añadió.

Al abordar la percepción popular de que estas medidas representan un retroceso en los servicios de telecomunicaciones o una limitación al acceso a internet, la directiva destacó que, en los últimos años, ha existido una política clara de avance en conectividad, tecnologías de la información y proyectos de transformación digital. «El operador de telecomunicaciones, en este caso ETECSA, ha cumplido con su papel en la habilitación de estos servicios», afirmó.

«Durante este período, se han realizado inversiones millonarias que, desde 2015 —inicio de los proyectos de informatización—, han permitido ampliar el acceso a internet en Cuba». Entre los ejemplos citados figuran: la apertura de salas de navegación, el servicio Nauta, los puntos Wi-Fi en espacios públicos, el Nauta Hogar y, en 2018, el acceso a internet desde dispositivos móviles.

«En 2019 implementamos la tecnología 4G en zonas selectas, cuya expansión se aceleró durante la pandemia de COVID-19 para garantizar la comunicación en todo el país. Estos logros han sido posibles gracias a un fuerte proceso inversionista, respaldado por el Estado y ejecutado por ETECSA».

«Mantenemos el compromiso de seguir desarrollando el acceso a internet y a las tecnologías de comunicación para los cubanos», subrayó.

No obstante, reconoció las complejidades económicas que enfrenta la empresa, lo que ha obligado a plantear nuevas medidas comerciales.

«Lo primero es entender la situación actual de ETECSA. Hemos progresado en la implementación de tecnologías y en la penetración de servicios, y no apostamos por un retroceso, sino por sostener lo alcanzado y seguir avanzando. Sin embargo, si analizamos la percepción ciudadana, hay quejas sobre pérdida de calidad, dificultades de conexión —especialmente durante los apagones—, fallos en las radiobases por falta de energía e interrupciones prolongadas».

«Como ejemplo, actualmente existen más de 24,000 interrupciones en las líneas fijas del país. Además, más de la mitad de nuestras 5,000 radiobases de telefonía celular quedan inoperativas durante los apagones al carecer de baterías de respaldo energético», explicó.

«También enfrentamos otras problemáticas críticas: la escasez de insumos para instalar nuevos servicios o reparar los existentes. Cuando los clientes visitan nuestras oficinas, no encuentran equipos celulares disponibles para la venta, ni móviles, ni líneas telefónicas. Incluso hemos tenido que implementar restricciones: actualmente no se pueden adquirir segundas o terceras líneas porque simplemente no disponemos de líneas para comercializar».

«Nos encontramos en una situación extremadamente crítica debido a la falta de divisas y la significativa reducción de ingresos en los últimos años, lo que nos impide solventar estas dificultades».

Sin embargo, destacó logros importantes: hemos implementado dos cables submarinos que proporcionan una capacidad significativa de acceso a internet, superior a 500 gigabits. Esta inversión buscaba mejorar la calidad y ampliar el acceso. No obstante, las capacidades que transitan por estos cables —conectados a servidores internacionales— deben pagarse en divisas a los operadores extranjeros con quienes tenemos acuerdos. El servicio debe ser sostenible, pero actualmente lo comercializamos en moneda nacional».

«Aunque evito calificar los precios como 'asequibles' —pues esto depende de la percepción de cada persona— el crecimiento del consumo y del tráfico demuestra que hemos logrado mayor acceso poblacional, lo que consideramos muy positivo».

Velázquez Rodríguez describió la difícil situación financiera: «La empresa enfrenta un elevado endeudamiento —es una realidad que debemos reconocer—. Tenemos deudas que nos impiden importar tecnología, insumos y equipos necesarios. No hablamos siquiera de desarrollo, sino simplemente de mantener los servicios actuales».

«Durante años contamos con un esquema de ingresos que incluía importantes entradas de divisas del exterior, pero estas fuentes se han reducido considerablemente. Hemos dedicado un tiempo considerable a estudiar alternativas y posibles soluciones. Estas medidas no son improvisadas ni implementadas precipitadamente; son el resultado de un análisis exhaustivo».

Recordó además que «en la última sesión de la Asamblea Nacional se analizó cómo la pérdida de ingresos en divisas de ETECSA afecta no solo a nuestra empresa, sino también a la captación de divisas del país en general».

«En esa sesión de la Asamblea Nacional se abordó un grupo de medidas que estaban en estudio, algunas ya aprobadas, y que se implementarían durante 2025. En enero realizamos una conferencia de prensa donde explicamos la situación actual y adelantamos que durante el año se aplicarían medidas comerciales».

Ante las críticas por los problemas en la comunicación de la medida, la directiva reconoció hubo fallas.

«Nosotros entendemos que, si este es un criterio generalizado, sencillamente nos faltó. Nos faltaron herramientas, nos faltaron mecanismos más efectivos para poder abordar toda esta información.

Y hoy reflexionamos: hemos estado hoy en varios espacios, incluso con los estudiantes, con grupos de jóvenes, de la FEU, de la UJC, de distintas organizaciones que también nos dieron sus criterios, intercambiamos, escuchamos todo lo que nos tenían que decir, algunas ideas muy interesantes y esa era una de las valoraciones más críticas, ¿cómo podíamos habernos preparado mejor en el ámbito de la información, en el ámbito de la comunicación?

Y, por ejemplo, alguien nos decía, «no tenían que anunciar la medida antes, quizás se podía haber abordado un grupo de elementos que hoy sustentan la implementación de esa medida y pudiéramos estar más preparados para entender lo que está ocurriendo. Y bueno, eso evidentemente es algo que nosotros tenemos en lo que tenemos que reflexionar. Estamos aquí para brindar toda esa información en este espacio y en todos los otros espacios que sean necesarios», reconoció.

Al explicar el por qué no se podía anunciar la medida, la presidenta ejecutiva de ETECSA comentó que fue una decisión técnica. «No era posible dar una medida en adelantado que iba a implicar que, por supuesto, iba a generar ansiedad, iba a generar un grupo de acciones en la población que iban a incidir sobre nuestro sistema. Se hizo una valoración de riesgo de qué podía ocurrir si muchas personas iban a hacer determinadas operaciones.

Hoy los sistemas de ETECSA están en una situación sensible en la que tenemos todos que atender permanentemente su funcionamiento, precisamente porque las dificultades de ingresos financieras que hemos enfrentado nos impiden fortalecer un poco más estas plataformas, tenerlas más sólidas».

Es por ello, sostuvo Tania, es una necesidad inyectar divisas. «Tenemos que inyectar dinero que nos permita rápidamente recuperarnos en de este momento en el que estamos, donde hoy las personas perciben pérdida de calidad del servicio, donde en algunos lugares prácticamente desaparece, desaparece completamente la conexión, desaparece la comunicación».

Ante esta situación recalcó que, por la propia naturaleza de la empresa, se requiere constantes inversiones.

«Nosotros erogamos o necesitamos erogar en el orden de unos 150 millones de dólares anuales para poder sostener las capacidades que hoy tenemos contratadas, no solamente las capacidades. O sea, no crecer, sostener. Sostener, pagar un grupo de cuestiones de licencias, de capacidades que hoy permiten que fluya la comunicación, que las personas se comuniquen.

Entonces, tenemos que encontrar vías. Es extremadamente necesario encontrar vías y hacerlo rápido para poder lograr sostener lo que tenemos hoy y continúa creciendo».

Al comentar sobre el tema del fraude, expresó que es un fenómeno que viene presentándose en los últimos años tres, cuatro años y ha generado una erosión muy muy drástica de los ingresos de la empresa. «Hemos perdido más del 60% de los ingresos que provenían del exterior. Los distribuidores oficiales, los canales oficiales de la empresa no se están utilizando como se utilizaban en otros momentos».

«Vemos en las redes sociales, por ejemplo, que hay anuncios, recargas, promociones de ETECSA, pero no son por nuestros distribuidores oficiales y esos dineros se retienen en el exterior, se retienen en otras estructuras y sencillamente se materializan con recargas en CUP en el territorio nacional. Esto es un modelo que ha cambiado completamente el comportamiento de los de los flujos de ingresos de nuestra empresa y ha impactado directamente en la situación operacional tan crítica que tenemos en este momento».

Ratificó en este punto, la pertinencia de las nuevas medidas y dijo que comprenden las insatisfacciones de la población, y sobre todo de sectores profesionales y más vulnerables.

«Estos intercambios no empezaron hoy, es decir, se lleva trabajando ya un buen tiempo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación Superior, diseñando todo un sistema donde podamos potenciar una conectividad específica para los estudiantes, porque sí entendemos, sí estamos conscientes de la necesidad que tienen los estudiantes en disímiles frentes de aumentar su conectividad. Y esto diseños se vienen ya trabajando hace un tiempo.

Hoy estuvimos viendo algunas acciones que ya pudiéramos ir concretando en los próximos días. Esperamos nosotros, por ejemplo, que tenemos una intervención en la Mesa Redonda el lunes poder dar un poco más detalle de esto. Pero estos propios programas los vamos también a hacer extensivo a otros sectores como los médicos u otros profesionales de la educación que se comunican constantemente con los estudiantes, con los padres».

Destacó que existen también aplicaciones nacionales que se pueden utilizar para la comunicación, «potenciar más las infraestructuras que hemos creado, los sitios gratis. Por ejemplo, CubaEduca tiene prácticamente todos los contenidos que se manejan en un nivel de educación y hoy es un sitio totalmente gratuito. Las personas pueden, es decir, los estudiantes y los profesores pueden acceder a esos contenidos de manera gratuita. Como ese tenemos más de 20 sitios que hoy están gratuitos, dispuestos para los temas de educación».

«Hoy, por ejemplo, nos decían en algunos intercambios con estudiantes: bueno, es que tenemos que descargar constantemente información que es pesada; no es solamente el uso de una mensajería con las redes sociales, pero descargar información para estudiar, para investigar es muy complejo.

Entonces, nosotros decíamos: vamos a buscar una solución donde podamos nosotros descargar un nivel de información y almacenarnos nuestro centro de datos y que se pueda no solamente utilizar puntualmente y que cada vez que alguien lo necesita tenga que ir a internet utilizarlo, sino que esté también en repositorios y esté cacheado, como decimos nosotros en nuestro territorio nacional. El día que exista una afectación lo tenemos aquí. Podemos hacer uso de ese contenido».

Enfatizó que la voluntad es avanzar rápido «en el análisis de conjunto con estos organismos donde podamos ir identificando sectores públicos en los que tenemos que darle soluciones que van a ser personalizadas, que van a ser diferentes para cada uno de ellos según sus necesidades».

«Vamos a estar dando más información en todos los espacios que podamos sobre la implementación de la medida. Hay muchas dudas todavía», concluyó.

Intercambio con líderes universitarios de La Habana

Durante horas del mediodía de este sábado, Tania Velázquez sostuvo un encuentro con representantes de organizaciones e instituciones de la capital. Allí participaron los presidentes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de las casas de altos estudios de La Habana.

En el intercambio, que duró cerca de tres horas, la funcionaria explicó la situación que enfrenta la empresa, desde el punto de vista financiero. Enfatizó en la necesidad de tomar medidas con carácter urgente para su solución. De este modo, lo informó el secretario de Coordinación Provincial de la FEU de La Habana, José Alberto Almeida Cabrales.

Asimismo, dio a conocer el proceso que se siguió para la aprobación de la medida, consensuada con la dirección del Gobierno cubano. Por otra parte, se refirió a concertaciones y acuerdos que, desde la víspera, se realizan entre la dirección de Etecsa y los ministerios de Educación Superior y de Salud Pública. Estas acciones tiene el objetivo de atender, buscar soluciones y palear la situación de desventaja en la que se encuentran estudiantes, docentes e investigadores con las nuevas tarifas. Entre ellas, habló de la mejora de las infraestructuras de acceso a internet en las universidades (Wi-Fi).

Los participantes criticaron la atención comunicacional asociada a las nuevas medidas, así como la falta de información necesaria para comprender los argumentos brindados a la población. En tanto, se pidió vincular con mayor profundidad los análisis económicos con análisis políticos acerca de las repercusiones de los cambios implementados. Se analizó el peso de los costos sociales y políticos que tienen estas decisiones.

Como parte de las intervenciones, se propuso la revisión de las tarifas de datos extras. Insistieron en la búsqueda de soluciones que garanticen el acceso para las personas que necesitan más datos móviles para su formación y el ejercicio de su profesión.

Durante el encuentro, hubo consenso sobre la necesidad de extender el intercambio con la población, el acceso a información clara y completa y de adoptar estrategias para enfrentar la situación.