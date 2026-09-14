ETECSA reporta recuperación gradual de voz y datos en la Isla de la Juventud.

En una publicación en su perfil oficial, la entidad precisó que continúan las labores para consolidar el restablecimiento de los servicios en ese territorio.

La empresa señaló que la mejoría del tráfico de voz y datos es paulatina y que los indicadores técnicos muestran avances en la red, lo que posibilita que los usuarios puedan establecer comunicación.

ETECSA mantiene el seguimiento a la situación y reiteró que informará a la población a través de sus canales oficiales sobre los avances de las labores y el estado de la red.