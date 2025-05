Etecsa: Despejando dudas sobre los nuevos planes y recargas (+Video)

Para informar sobre la situación actual de sus servicios en el país y la modificación de las ofertas a los servicios prepagos vigentes, comparecieron en la Mesa Redonda directivos de la empresa.

Tania Velázquez, presidenta de ETECSA, al comentar sobre la situación de los servicios de telecomunicaciones, dijo que ya en el país existen más de 8 millones de líneas móviles y unas 5,600 radiobases para la operatividad del sistema con tecnología 2G, 3G y 4G.

Destacó, además, que el país tiene acceso a dos cables submarinos, resultado de un amplio proceso inversionista, que permiten servir más de 500 gigas al país. “Estos 500 gigas dan respuesta a un conjunto de necesidades que demanda el país, tanto para la población como para los organismos”.

Sin embargo, alertó que la empresa no está ajena a la situación económica de la nación, que impacta en la prestación de servicios, la calidad y la percepción que tiene la población de los mismos debido a demandas insatisfechas. Esto se debe a que requerimos un constante proceso inversionista, que demanda un gasto importante para el sostenimiento de las tecnologías que normalmente se importan.

Durante la conferencia de prensa de enero, dijo, también nos referimos a los temas de calidad y cobertura, que se relacionan con la situación energética. “Esto no solamente tiene que ver con las radiobases, sino también con los gabinetes para los servicios de Nauta Hogar y otros puntos importantes que se conectan”.

Dijo también que hay un déficit de recursos que no se han podido importar por dificultades económicas de la empresa, lo que incide directamente en la población, como interrupciones que tenemos pendientes desde hace mucho tiempo, los traslados y la sustitución de equipos como módems y celulares.

Subrayó, además, las afectaciones que provoca el fraude en las operaciones, cuestiones que se han potenciado y que han crecido, “y esto afecta el flujo de ingresos en divisas que requiere una empresa como esta, que necesita constantemente gastos en divisas para sostener sus servicios”.

Al explicar sobre el pago del internet en el país, comentó que este lo asume el operador, quien cubre todos los costos de conectividad, desde la infraestructura interna hasta los propios servidores internacionales, cuyos costos superan los cientos de millones de dólares.

“Sabemos la importancia del internet hoy. Lo usamos para todo, desde trabajar hasta las relaciones entre amigos y familiares. El tráfico hoy casi se cuadruplica. El 75% del tráfico de internet en Cuba se sustenta sobre los servicios móviles. El patrón de consumo ha ido cambiando en los últimos años hacia plataformas de streaming y plataformas de juego; es un comportamiento normal”.

“Todo eso demanda un modelo de sostenimiento, aun cuando la moneda de pago es en CUP. A la par, ha decrecido el ingreso en divisas que ha sustentado los servicios. Desde diciembre, se anunciaron algunas medidas para recuperar las exportaciones de ETECSA”.

En otro momento de la Mesa, explicó que el bloqueo es el principal problema que afecta el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, como las importaciones de tecnologías, los costos de las mismas y el alcance de los mercados. “Tenemos que enfrentarlos. Nuestros trabajadores lo enfrentan cada día”.

Dijo, además, que la ralentización de las inversiones impacta en la conectividad para la prestación de servicios, así como en la investigación y el desarrollo.

Saldos, recargas y otras cuestiones

La vicepresidenta comercial de ETECSA, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, destacó durante la Mesa Redonda el papel clave de la conectividad como habilitador para proyectos nacionales, la interacción con la población y los procesos investigativos. Subrayó que, aunque Cuba desarrolla plataformas digitales e infraestructura —como centros de datos públicos y redes de conectividad—, el ritmo de avance depende de la capacidad de acompañamiento tecnológico.

Hidalgo Rodríguez mencionó desafíos como el uso de inteligencia artificial, que demanda grandes recursos de centros de datos y tecnologías de la información, áreas donde los operadores de telecomunicaciones son actores esenciales. En este contexto, ETECSA anunció —como se adelantó en diciembre— un nuevo manejo de sus servicios para usuarios prepago.

Reconoció que ha existido confusión entre la población respecto a términos como saldo, recarga y paquetes, por lo que dedicó el espacio a esclarecer estos conceptos fundamentales.

“Hemos recibido tres veces más llamadas que en un día normal”, reveló. Agregó que los foros en línea han permitido un intercambio productivo para despejar dudas y explicar mejor las nuevas modalidades de servicio.

Sobre los conceptos básicos, la ejecutiva explicó que cada línea móvil tiene un saldo asociado, similar a un monedero virtual, donde el usuario acumula dinero para consumir servicios. Este saldo mantiene su vigencia durante 330 días, pero requiere que al menos una vez al año se realice una recarga para evitar su expiración.

La empresa reiteró su compromiso de mantener este canal abierto de comunicación con los usuarios. El próximo lunes se abordarán con mayor detalle aspectos como las ventajas de las nuevas medidas, su impacto en la población y la proyección de estos servicios en el marco de la transformación digital del país.

ETECSA enfatizó que todas las decisiones están encaminadas a mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones en Cuba. Ese saldo que además nosotros hemos informado que como parte de los cambios de las ofertas oferta.

“El saldo que hoy el usuario ha ido acumulando en el tiempo lo tiene en esa cuenta principal, va a permanecer y lo estamos respetando”, afirmó categóricamente, buscando disipar las preocupaciones de los clientes sobre posibles pérdidas de sus fondos existentes.

El mecanismo implementado establece que al realizar una recarga se activa un período de 30 días para utilizar ese monto específico. Sin embargo, la ejecutiva aclaró: “No pierdo, no pierdo nada de lo que tengo, es lo primero que es dinero y además me permite que a partir de hoy empiezan a contar”. Explicó que estos 30 días comienzan a computarse desde la primera recarga efectuada bajo el nuevo sistema, no desde el momento del anuncio. “Si el usuario realiza la recarga hoy, empiezan a contar esos 30 días”, precisó.

Hidalgo Rodríguez enfatizó la flexibilidad del sistema: “El que tiene hoy saldo acumulado y no tiene una necesidad urgente, bueno, pues puede tener un poquito más de tranquilidad”. Detalló que el saldo principal mantendrá su vigencia habitual de 330 días, independientemente de los períodos de 30 días asociados a cada recarga específica. “Lo que tengo los respeto, lo sumo y está vivo durante 330 días del año durante 1 año completo sin tener que realizar otra operación”, afirmó.

ETECSA mantiene operativos cuatro vías principales para que los usuarios puedan realizar recargas a sus líneas prepago. La plataforma Transfermóvil sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por la población. “Que habilitó esa opción hace muchísimo tiempo, prácticamente fue el primer servicio que Transfermóvil lanzó”, recordó la ejecutiva, destacando que esta aplicación móvil fue pionera en el servicio de recargas electrónicas.

Para quienes prefieren gestionar sus servicios desde computadoras, está disponible el portal web institucional. Hidalgo Rodríguez lo describió como“la aplicación que está detrás de nuestra web institucional www.etecsa.cu, que es servicios en línea”, permitiendo a los usuarios realizar recargas de forma autogestionada.

En las comunidades más alejadas o para personas con menos acceso a tecnologías, los agentes de telecomunicaciones continúan prestando un valioso servicio. La directiva explicó que “hemos utilizado a los agentes de telecomunicaciones que son una red de distribución que llevan a la comunidad”, facilitando el acceso en zonas con menor conectividad.

Finalmente, las tradicionales oficinas comerciales de ETECSA en todo el país siguen disponibles para este trámite. “Nuestras oficinas comerciales también se han podido realizar recargas nacional”, remarcó, garantizando así que todos los usuarios cubanos tengan múltiples opciones para cargar saldo a sus líneas móviles.

ETECSA mantiene vigente la opción de transferencia de saldo entre usuarios, una funcionalidad disponible desde los inicios del servicio móvil en Cuba. La vicepresidenta comercial explicó que este mecanismo permite que “ese dinero que no sirve para otra cosa, que no sea para consumir servicios de telecomunicaciones, también se puede transferir” a cualquier cliente activo, lo que representa aproximadamente 8 millones de usuarios potenciales.

Esta característica ha demostrado su utilidad práctica, según destacó la ejecutiva: “Ocurre en un alto por ciento que el saldo se transfiere, cuando yo no lo voy a usar de alguna manera facilito que la comunidad se beneficie también, ya sea mi familia o mis amigos”. El proceso preserva la seguridad de los usuarios, ya que solo el titular puede autorizar la transacción mediante el código *234#, lo que garantiza que “ese dinero le pertenece” y está protegido como si fuera “su monedero y su billetera”.

La directiva enfatizó que esta opción responde a la filosofía de la empresa es de mantener servicios que fomenten la ayuda mutua entre los cubanos, permitiendo que los saldos no utilizados puedan beneficiar a otros miembros de la comunidad. Este sistema, que opera como una transferencia directa entre cuentas de usuarios, se mantiene como una alternativa segura y accesible para la redistribución de créditos entre la población.

En otro momento de su intervención ofreció precisiones sobre el funcionamiento de las transferencias de saldo entre usuarios: “Porque también es una opción que existe desde que lanzamos el servicio móvil, las transferencias. Ese dinero que no sirve para otra cosa, que no sea para consumir servicios de telecomunicaciones, también se puede transferir y se lo puedo transferir a cualquiera de los clientes que tenemos hoy que están en los 8 millones de clientes, aproximadamente puedo transferir ese saldo”.

Sobre la seguridad del sistema, enfatizó: “asegurar que nadie pueda hacer uso y pueda transferir ese dinero a otro cliente. Por lo tanto, las transferencias son una de las vías por los cuales ese saldo se mueve y yo puedo obtener más saldo del que tengo”. Explicó el mecanismo de protección: “Ha existido siempre una opción asterisco 2 3 4 numeral, a partir de esa opción usted transfiere a otro cliente y lo hace usted porque ese dinero le pertenece. No lo puede hacer otra persona porque está en una cuenta que es como si fuera su dinero, su monedero y su billetera”.

Respecto a los límites operativos, detalló que posible hacer tres transferencias al día y no tienen un límite de monto, el monto realmente es sustantivo, una base importante de dinero de más de cientos de miles que pudiera transferir en cada una de las transferencias. Entonces, en el día se puede transferir un número significativo de dinero entre varios clientes y así aportar de alguna manera facilitarle al resto que puedan hacer uso de los servicios y las compras. Eso no ha tenido ninguna transformación”.

Sobre las modalidades de recarga, explicó: “¿Qué modalidades de recargas están disponibles? Las recargas que puedo hacer son las que siempre han estado, es decir, que puedo hacer dos recargas diarias por cada una de las aplicaciones que nosotros tenemos, no van a modificar su concepto. Tengo recargas nacionales que las realizo por esas aplicaciones y tengo recargas internacionales que la empresa las tiene desde hace más de 15 años y que son fuente de financiamiento externo que nos ha permitido poder desarrollar la empresa y poder hacer esas grandes inversiones.

Sobre la implementación del límite de 360 pesos la vicepresidenta reconoció que esta medida ha generado inquietud en la población: “Ese es un cambio que tiene un poco inquieta a la población. Surgen dudas lógicas: ¿Por qué 360 pesos? ¿Cómo puedo tener más saldo? ¿Qué opciones tengo?”.

Explicó que esta decisión responde a necesidades estratégicas: “Como hemos mencionado, necesitamos financiamiento para continuar desarrollando el sistema de telecomunicaciones del país”. La ejecutiva fundamentó la cifra en estudios técnicos: “Los 360 pesos se establecieron tras un análisis exhaustivo de los patrones de consumo de nuestros millones de usuarios. Los datos muestran que más del 50% de la población consume aproximadamente ese monto, que además se alinea con las nuevas ofertas que estamos implementando”.

Hidalgo Rodríguez enfatizó que este límite aplica específicamente a las recargas nacionales realizadas a través de aplicaciones locales, manteniendo otras alternativas disponibles para los usuarios con necesidades diferentes.

Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta Comercial de Etecsa, explicó que el uso de los datos en cualquier red representa un salto sustantivo. "Cuando lanzamos internet y el LTE, tratamos de garantizar que la población entendiera la necesidad de migrar al LTE para obtener mejor calidad. Hoy es un beneficio real. Además, hemos evaluado que existe un nivel acumulado significativo de personas que no pueden utilizar los datos que adquieren en paquetes con tecnología 4G".

Refirió que tenemos 50% de cobertura poblacional de la red 4G. “Es necesario seguir evacuando ese tráfico y beneficiando a los clientes que hoy no pueden utilizar el servicio adquirido”.

En ese sentido, Hidalgo Rodríguez explicó que el teléfono móvil también sigue siendo una limitante pues algunos dispositivos no soportan las bandas de frecuencia usadas en Cuba. “Ahora quienes adquieran otros teléfonos podrán utilizar los datos, ya que la banda utilizada para 3G en Cuba es más común en los dispositivos de la región. Esto representa una ventaja sustantiva en el salto tecnológico que estamos dando. Adicionalmente, el saldo acumulado a precios menores permite adquirir más datos”.

Consideró que entre los beneficios clave de este cambio está que, con menos dinero y la capacidad acumulada, se puede obtener mayor cantidad de datos.

La vicepresidenta Comercial de Etecsa hizo referencia a la preocupación sobre limitaciones en la comunicación: ¿Qué significa 1 GB en intercambio de mensajes? Al respecto, dijo que los usuarios migran a redes sociales como WhatsApp porque es una de las plataformas más eficientes en consumo de datos. “Con 1 GB (que prácticamente ningún usuario agota), se pueden enviar 1 millón de mensajes de texto. También es eficiente para fotos e imágenes, al igual que Telegram. Por tanto, con 1 GB se puede mantener un nivel de comunicación adecuado”.

Además, agregó, “ofrecemos SMS y voz sin límite de compra, con precios asequibles e inalterados, complementados con más datos. Así protegemos la cadena de comunicación para toda la población”.

Las limitaciones mayores afectarían solo a consumos intensivos (video, videojuegos u otros servicios que requieren alta conectividad).

Sobre necesidades educativas y laborales, explicó que la navegación nacional incluye 300 MB. "Tenemos plataformas nacionales como ToDUS, con servicios de mensajería gratuita y que fuciona incluso sin datos. También Nauta, correo nacional con 50 MB por buzón y que cuenta ya con 3 millones de usuarios, con un costo muy inferior: 4.8 GB por 200 pesos/mes. Otras plataformas educativas también son gratuitas, no consumen datos y son útiles para subir/bajar materiales en las universidades".

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Etecsa, Tania Velázquez, hizo una aclaración importante. "Las transferencias de saldo son exclusivas para telecomunicaciones. Las transferencias bancarias o pagos (productos, servicios) no están limitadas", subrayó.

También dijo que no hay dolarización de servicios. "Las tarifas se mantienen en CUP y están reguladas por resoluciones oficiales. La recarga internacional existe hace 15 años para cubanos en el exterior que desean apoyar a familiares".

Asimismo, afirmó que la medida busca equilibrar necesidades y posibilidades para mantener operativo el sistema de telecomunicaciones.

La directiva comentó que las nuevas medidas no son un anuncio improvisado. "Se requirió confidencialidad para proteger sistemas informáticos y evitar saturación en las redes".

En Etecsa, dijo, estamos abiertos a dialogar con estudiantes y proteger su conectividad, coordinando con instituciones.

"La empresa reitera su compromiso de trabajar para superar los desafíos actuales", dijo al argumentar que la prioridad es garantizar que los cubanos sigan conectados mediante un sistema sostenible, protegiendo especialmente a quienes tienen menos recursos. "Sin esta sostenibilidad, no podremos desarrollar las telecomunicaciones que el país necesita", apuntó.

"Se mantienen como premisas fundamentales seguir ofreciendo servicios en moneda nacional para el disfrute de la población, mantener el acceso gratuito a los entornos de enseñanza digital y continuar asegurando la conectividad a sectores de importancia social como soporte del proceso de transformación digital en el país", concluyó.

El plan de 360 CUP cubre a aproximadamente el 50% de los usuarios, reiteró la directiva, y agregó que "es importante potenciar nuevas fuentes de ingresos que contribuyan a desarrollar y sostener la red de servicios de telecomunicaciones del país".