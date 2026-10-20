Este miércoles, en Radio Rebelde, nueva emisión de Criterio Compartido

Llega el tercer episodio de Criterio Compartido, con el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la periodista Bárbara Betancourt, por Radio Rebelde y las plataformas de la Presidencia de Cuba.

¿Cómo se identifican y atienden las personas y familias en situación de vulnerabilidad? ¿Qué respuestas reciben sus problemas? Estas serán algunas de las preguntas centrales del programa.

Se dará seguimiento a las llamadas de la población, incluido el caso de Judith, una madre que solicita apoyo para cuidar a su hijo con discapacidad. También se abordarán las gestiones realizadas ante otros planteamientos ciudadanos.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi, participará en el intercambio para explicar los mecanismos de atención y las acciones del Estado.

El espacio también abordará el impacto del bloqueo estadounidense sobre los sectores más vulnerables y la próxima votación en Naciones Unidas.