Estados Unidos impone nuevas medidas coercitivas a empresas claves de la economía cubana

El Departamento de Estado informó que las sanciones apuntan al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y a Moa Nickel SA.

Estas acciones de presión responden a la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes 1 de mayo. Un decreto dirigido a afectar sectores claves para la economía cubana como la energía, la minería y los servicios financieros, evidencia del profundo carácter extraterritorial e ilegal de la política estadounidense.

Bruno Rodríguez: “El gobierno de EEUU confirma su intención genocida contra Cuba”

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, a través de su cuenta en la red social X, aseguró que “con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el gobierno de EE.UU. confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país”.

Para el canciller cubano, la actuación de la actual Administación “descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del gobierno estadounidense”.