Enviaron Raúl Castro y Díaz-Canel carta a presidente de Angola

La misiva fue entregada hoy al jefe de Estado angoleño durante una audiencia en el Palacio Presidencial de Ciudad Alta, en Luanda, por Oscar León, embajador de Cuba en Angola, destacó el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex) en su sitio oficial.

El diplomático cubano declaró a la prensa tras el encuentro que la carta de Raúl Castro y Díaz-Canel refleja el interés mutuo en fortalecer y ampliar la cooperación bilateral, en un año en el que se conmemoran los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, el 15 de noviembre próximo.

Aseguró que la celebración será una excelente oportunidad para profundizar la amistad entre los pueblos y ampliar la cooperación en todas las áreas posibles.

León agregó que durante la audiencia conversó con el presidente angoleño sobre el estado de las relaciones bilaterales y le informó de las acciones para materializar los acuerdos e instrumentos firmados entre ambas naciones.

Mencionó en particular los rubricados en el 2023, cuando el Presidente cubano visitó Luanda, en agosto y, posteriormente, con la visita del jefe de Estado angoleño a La Habana, en septiembre del mismo año.

El Minrex destacó en su publicación que Cuba y Angola mantienen relaciones históricas marcadas por la cooperación militar brindada por el país caribeño desde 1975, la formación de profesionales angoleños en la isla, así como la colaboración en materia de salud, educación, y otros sectores.