Entre las llamas y el peligro, los bomberos

Ante el crecimiento de la urbe que había sido fundada en 1689 por varias familias remedianas que llegaron aquí buscando prosperidad económica, los vecinos de Santa Clara, comenzaron a preocuparse por los incendios que con mucha frecuencia ocurrían en hogares, almacenes y sitios públicos, con sus notables secuelas y pérdidas económicas.

Fue así, como un grupo de sus pobladores —desde luego los más pudientes—, decidieron crear un cuerpo de bomberos en esta región, para lo cual la comunidad acordó, sufragar los gastos de la compra de los útiles que eran necesarios para tales fines y de la primera bomba de agua para sofocar los incendios.

Resulta interesante, como de manera muy práctica se adiestraba a los vecinos y otros individuos —como los esclavos— en las estrategias para combatir incendios. Entonces llenaban de agua barriletes destinados al comercio de ron y miel, que hacían llegar al lugar del siniestro pasándolos de mano en mano.

Aquella iniciativa de organizar una actividad de extinción del fuego, sin proponérselo, marcó el nacimiento del primer Cuerpo de Bomberos de Cuba, lo cual sucedió el 13 de noviembre de 1696, hace ahora 330 años.

Ubicada inicialmente en el espacio que más tarde ocupara la antigua escuela de artes plásticas Leopoldo Romañach, a un costado del Teatro La Caridad, la rústica unidad de bomberos sirvió de incentivo para que en los años sucesivos, nacieran instituciones similares en otras regiones de Cuba

Desde entonces y durante más de tres siglos, se forjó una historia cargada de altruismo y arrojo entre las llamas y el peligro, en la que en muchísimas ocasiones los bomberos cubanos han puesto en riesgo sus propias vidas para salvar la de los demás.

Una historia de proezas compartidas

Aunque la fundación de la institución santaclareña marca el nacimiento oficial del Cuerpo de Bomberos en Cuba, no es hasta junio de 1832 que se funda el primer Cuerpo de Bomberos de Santa Clara, que sería oficializado en 1856 por la Capitanía General.

Después surgen otras agrupaciones de bomberos como la del poblado de Batabanó en 1768, que fue efímera. Poco a poco se organizaron estructuras en el resto de las localidades, y el 14 enero de 1831 se funda el Cuerpo de Honrados Bomberos en la provincia de Santiago de Cuba, que sería reconocida por las autoridades españolas el 3 de julio de 1838.

Más tarde, durante la época colonial se emitieron bandos y ordenanzas con el objetivo evitar los incendios. El surgimiento de Bomberos de La Habana se remonta al año 1835, por decisión del capitán general, don Miguel Tacón, y su reglamento fue aprobado por Real Orden el 10 de mayo de 1838.

El Cuerpo de Honrados Obreros y Bomberos de La Habana tuvo su primer cuartel en la calle Obrapía y estaba integrado por blancos, «pardos» y «morenos», que a su vez se agrupaban en brigadas de albañiles, carpinteros y herreros. Con posterioridad se incorporaron humildes trabajadores artesanos, oficios de los negros libres en la mayoría de los casos. A este cuerpo se les llamó popularmente Bomberos Municipales.

Con los años, debido al gran desarrollo alcanzado por la capital, fue creado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, integrado por jóvenes del comercio, que brindaría sus servicios con las bombas de vapor «Colón», «Cervantes» y «Habana».

Este cuerpo, sería el primero en contar y emplear la primera máquina de vapor existente en la Isla, la cual era tirada por caballos para trasladar 2 700 galones de agua por minuto.

Una de las mayores catástrofes de la época, en la que perdieron la vida 38 personas, entre ellas, 25 bomberos, ocurrió en la noche del 17 de mayo de 1890, cuando se incendió el almacén de la ferretería de Juan Isasi, ubicada en la esquina de las calles Mercaderes y Lamparilla, en La Habana Vieja.

El siniestro de Isasi causó un gran dolor en la población habanera e impactó de tal manera en la opinión pública, que como homenaje de gratitud y recordación a estos «Soldados de la Humanidad», fue erigido un monumento en el Cementerio Colón.

Durante la república neocolonial, los cuerpos de bomberos no tenían una buena situación y sus gastos eran cubiertos, en parte, por el gobierno de cada instancia y por las recaudaciones públicas, las cuales tenían el peso fundamental.

El interventor norteamericano Leonard Wood, el 15 de abril de 1902, fusionó los dos cuerpos de bomberos existentes en La Habana en uno que se llamó Cuerpo de Bomberos de La Habana. No obstante, esta medida no mejoró la situación de los servicios durante la república mediatizada. Con la introducción del motor de combustión interna a principios del siglo XX, los medios de transportes de los bomberos se motorizaron. Poco a poco los coches con motor reemplazaban a los caballos.

Por iniciativa del general Fernando Freyre de Andrade, entonces alcalde de La Habana, el 5 de febrero de 1916 entró en vigor su propuesta de municipalización del servicio de prevención y extinción de incendios, lo que imprimió a la organización un sello de disciplina y honorabilidad, labor que tuvo continuidad, bajo la alcaldía de Manuel Varona Suárez, sustituto de Andrade, y de Fernández Mayato, quien asumió la jefatura del Cuerpo y lo convirtió en uno de los mejores de América.

En 1935 se instituyeron nacionalmente, bajo el nombre de Cuerpo Nacional de Bomberos, que abarcaba las entonces seis provincias, los ocho municipios de La Habana y solo 16 términos municipales correspondientes a otras regiones del país.

Tras el triunfo de la Revolución, el 1ro de enero de 1959, el Estado asume la dirección y se producen cambios en la organización, funcionamiento y objetivos del Cuerpo de Bomberos, lo cual posibilita la unidad e indispensable coordinación de dichos servicios en el país.

Ante el incremento de los sabotajes organizados desde Estados Unidos en hoteles, círculos infantiles, centros comerciales y económicos, que provocaron múltiples incendios, muertos, heridos y cuantiosas pérdidas, el Gobierno Revolucionario, el 18 de mayo de 1964, dictó la Ley 1156, que transfería al Ministerio del Interior los servicios de prevención y extinción de incendios.

A partir de entonces, y hasta la actualidad, mejoró la técnica y la profesionalidad del Cuerpo de Bomberos de Cuba, algo demostrado con creces durante décadas, en numerosos hechos en los que se ha puesto a prueba la entereza de los bomberos cubanos.