Enmienda Platt: un hito doloroso en la historia de Cuba (+Audio)

El 12 de junio de 1901, en una sesión secreta de la Asamblea Constituyente, se aprobó la Enmienda Platt, un apéndice de la Constitución de la República que transformó a Cuba en una neocolonia de Estados Unidos. La decisión fue tomada por la aprobación de 16 delegados, 11 estuvieron en contra, mientras que cuatro se abstuvieron, un hito doloroso en la historia de la política cubana.

La presión ejercida por figuras como Leonard Wood, Gobernador militar de Estados Unidos, fue determinante en la conformación de una república que, en teoría, buscaba la independencia, pero que en la práctica se convirtió en una República mediatizada.

Sobre el tema, habla el Máster Sandy Rodríguez Pérez, Director del Archivo Histórico Provincial:

«Para hablar de la Enmienda Platt, hay que remontarse a tres condiciones en el año 1900, un país intervenido por EE.UU. desde 1898, un Ejército Libertador desarmado y dispersado, y Tomás Estrada Palma había disuelto el Partido Revolucionario Cubano, con lo cual se frustró el sueño de Martí, una situación económica caótica, junto a la política de la reconcentración de Valeriano Weyler con una extrema miseria y una situación sanitaria muy compleja», señala.

De acuerdo con el experto, fue una decisión muy compleja, pero que, a la larga, con su aprobación, creó los cimientos para sembrar la dominación ideo-cultural, y las maneras de hacer a la usanza norteamericana en nuestro país.

«La Enmienda fue colocada como una condición para el nacimiento de la República, hay enmienda o sigue la intervención, no fue una decisión fría, la enmienda fue más allá de un apéndice constitucional, vino aparejada como un símbolo de dominación ideo-cultural, con maneras de hacer, formas de hacer norteamericanas que se desarrollaron en la sociedad cubana y que adquieren vigencia.

Martí había advertido en “El remedio anexionista” el 2 de julio de 1892 que la idea de la anexión está condenada a la impotencia permanente en Cuba, pero es un factor grave y contínuo de la política cubana y perturbará nuestra República. «A 125 años está latente el proyecto de dominación ideocultural que trajo consigo la Enmienda Platt», insiste el investigador.

Para la Máster Arelis María Pérez Ruíz, Presidenta de la filial villaclareña de la Unión de Historiadores de Cuba, a 125 años de aquel suceso, es preciso observar las diversas posiciones que salieron a la luz en aquel momento decisivo de la historia de Cuba.

«Están los abiertamente anexionistas, entreguistas a los intereses norteamericanos, y que por supuesto, vieron favorecidos con la Enmienda Platt, sus intereses políticos y económicos, también los que rechazaban, pero coquetearon, y al final son los que declinan y aceptan la Enmienda Platt; y se encuentran los otros que se oponen y son defensores de la soberanía nacional»

«Esto lleva a que se genere un gran debate en la Asamblea Constituyente, los cubanos se reúnen en asamblea para aprobar la Constitución de la República que será puesta en práctica, y viene el representante norteamericano para imponer este apéndice constitucional», argumenta Pérez Ruíz.

¿Cuál fue la postura de los delegados villaclareños y la reacción del pueblo de la región central?

La profesora precisa que «siete delegados villaclareños forman parte de esta Asamblea Constituyente, seis de ellos son miembros del Ejército Libertador, uno es un civil, Doctor, destaca la resuelta posición del General de División José Braulio Alemán, quien dijo «y cuando lleguemos a tratar las relaciones Cuba-Estados Unidos, necesito que un hombre se levante y me diga cuáles son las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, cuáles son los intereses comunes entre ambos pueblos, hasta dónde alcanza el poder que recibimos del pueblo cubano para dar poder y restringir; o sea, se cuestiona qué va a pasar a partir de que establezca esa relaciones con Estados Unidos».

Destaca la Presidenta de la Filial de la Unión de Historiadores en Villa Clara que «hay reacciones en nuestra provincia de oposición a la Enmienda Platt, se efectúan manifestaciones en Cienfuegos, Santa Clara, Camajuaní, Remedios, y Sagua la Grande, la zona de Isabela de Sagua, llega el momento de la votación final el 12 de junio de 1901, se producen 16 votos a favor, y es que tenían la disyuntiva, o se aprueba la Enmienda Platt o continúa la intervención norteamericana, no puede ser un análisis frío sobre un asunto tan complejo, hay 11 votos en contra, y entre ellos un villaclareño, José Braulio Alemán.»

De acuerdo con Sandy Rodríguez «primero es un mecanismo de dominación, la República no nace con las ideas de Martí, nace sujeta a leyes y convenios con Estados Unidos, y cobra total vigencia hoy con las medidas que EE.UU. ha querido aplicar en Cuba, es un proyecto de dominación ideocultural que se gesta desde fines siglo XIX y que se fortalece en el siglo XX con la entrada de Estados Unidos a nuestro país, imponiendo sus gustos, costumbres, la cultura norteamericana van a irrumpir en la isla».

Mientras, Arelis recuerda que hay un libro de la Dra. Zoraida Maura, historiadora recientemente fallecida, Los villaclareños, la Constituyente y la Enmienda Platt, donde la investigadora nos dice: tratar las actitudes antiplattistas (un concepto de ideología que se arrastra) es un reto necesario que merece ser aceptado, pues puede contribuir a que los cubanos interioricen posturas paradigmáticas y formen valores imperecederos, al mismo tiempo que pueden esclarecer aspectos de la historia nacional, con todo el arsenal de ideas, consecuencias de 100 años de lucha, así podemos recordar las palabras en el periódico La Patria el 6 de marzo de 1901 «porque hay protestas cubanas dignas y universales, las tribunas de combate son variadas y los hombres del Capitolio siguen tratando inútilmente de someter a un pueblo digno»

«A 125 años el pueblo cubano, el pueblo villaclareño, siguen en contra de la Enmienda Platt y sus variantes que hoy nos está tratando de imponer el Gobierno Norteamericano», concluyó la experta.