Encabeza Díaz-Canel décimo Día Nacional de la Defensa en 2026

En el décimo día de la defensa en lo que va de año, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió al ejercicio defensivo territorial desarrollado en la zona de defensa de Playa Baracoa, municipio de Bauta, donde conoció de las acciones de puntualización para la puesta en completa disposición combativa para la defensa y las acciones contra el desgaste sistemático y la invasión del enemigo.

El también Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República resaltó la pertinencia de los entrenamientos, que cada semana culminan, el Día Nacional de la Defensa, con ejercicios territoriales en municipios y zonas de todo el país, lo que está permitiendo intensificar la preparación.

Díaz-Canel insistió, entre otras tareas, en puntualizar cuál es la ubicación en la defensa de cada persona, porque –recordó-- en nuestra doctrina, la Guerra de Todo el Pueblo, cada cubana y cubano debe tener una ubicación y una misión en la defensa.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por los miembros del Buró Político, los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las FAR; Luis Alberto Álvarez Casas, titular del MININT, y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR jefe del Estado Mayor General; así como Gladys Martínez Verdecia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, entre otros jefes y oficiales de las instituciones armadas y dirigentes artemiseños.

Yamilé Mena Peña, presidenta del consejo de defensa municipal de Bauta, informó que en la jornada se activaron las cinco zonas de defensa de la jurisdicción, incluyendo este de Playa Baracoa, donde se desarrolló el ejercicio defensivo territorial.

El Día de la Defensa inició aquí con la activación del plan aviso, el desarrollo del trabajo de los grupos y subgrupos que integran la zona de defensa, la actualización de las plantillas y la preparación de quienes integran en la localidad las Brigadas de Producción y Defensa, las Milicias de Tropas Territoriales, los destacamentos voluntarios de respuesta rápida y la población general. También se acometieron tareas de limpieza e higienización de la comunidad y para la producción de alimentos, entre otras.

Entre los objetivos de la jornada estuvo la puntualización de las acciones de las fuerzas y medios durante la puesta en plena disposición combativa; el desarrollo de hábitos y habilidades en dirigentes y jefes, la cohesión de los organismos de dirección y el incremento de la preparación de las diferentes categorías de personal que participan en la defensa, las entidades económicas e instituciones estatales.

Yamilé García Piedra, presidenta de la zona de defensa de Playa Baracoa, informó sobre la capacidad defensiva de una localidad donde viven más de 8 000 personas y dispone de una línea de costa de 45 km, en los límites de Artemisa y La Habana.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República intercambió sobre los planes de autoabastecimiento municipal, tanto para la guerra como en la paz; las tareas asignadas a las formas no estatales de gestión en la defensa, y el desarrollo de las fuentes renovables de energía, en lo que el municipio avanza con la colocación de paneles solares fotovoltaicos en cerca de medio centenar de viviendas, incluidos hogares de trabajadores de la Educación y la Salud, y módulos en instituciones sociales.

Junto a los ministros y jefes y oficiales de las FAR y del Minint, el Presidente cubano también presenció en Playa Baracoa un ejercicio táctico defensivo en el que participaron unidades regulares de infantería, pequeñas unidades de las MTT, BPD, pequeñas unidades de zapadores y de las fuerzas antiáereas y unidades de las Fuerza Aérea.

En la maniobra se ejecutaron tareas dirigidas a enfrentar una agresión enemiga, entre ellas la protección de tropas y población ante un golpe aéreo y las acciones para repelar la agresión e impedir su avance hacia la capital del país.

En un intercambio con la prensa antes del inicio de las actividades de preparación en la zona de defensa de Playa Baracoa, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Gladys Martínez Verdecia, informó que, desde inicio de año hasta este, el décimo día de la defensa en lo que va de año, en el territorio se han realizado 29 ejercicios de este tipo, pero se han cumplido tareas en las 68 zonas de defensa de Artemisa.

Es esta –explicó— una etapa en la que se han intensificado las actividades, pero la preparación para la defensa en nuestra provincia y el país nunca se ha descuidado, afirmó. No obstante –acotó— hay un mayor dominio de las misiones y funciones de las estructuras y una mayor preparación del personal.