En la Zona “Catedral” se busca aprovechar el tiempo

Desde la Zona de Defensa “Catedral” en el municipio capitalino de La Habana Vieja, y en el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba reflexionó sobre asuntos que tienen que ver con los recursos de los cuales podría disponerse, sobre la interrelación entre las diversas entidades enclavadas en una zona altamente urbanizada, y sobre los métodos más óptimos para proteger a la población, entre otros temas que adquieren especial relevancia para tiempos de combate.

Fue una jornada que también contó con la presencia del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; con el General de Cuerpo de Ejército y ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas; con el General de División y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra; los tres, miembros del Buró Político.

Foto: Estudios Revolución.

Igualmente se encontraban presentes el General de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Liván Izquierdo Alonso; así como otras autoridades del territorio.

Una vez concluido el encuentro durante el cual el presidente de la Zona de Defensa “Catedral”, Hermes Bell Hernández, ofreció explicación detallada sobre la situación actual de ese escenario habanero que se alista a partir de sus recursos y particularidades, Díaz-Canel Bermúdez sostuvo un breve intercambio con capitalinos que forman parte de la Red Juvenil Comunitaria y que ostentan buenos resultados en sus desempeños.

El dignatario quiso saber cómo está funcionando allí esa nueva fuerza que ha nacido para conferir vitalidad a los espacios comunitarios; preguntó si los trabajadores sociales están participando en la Red; habló sobre el valor de crear un ambiente de trabajo en cada comunidad; y expresó a los jóvenes la siguiente certeza: “Yo digo que la unidad la fortalecemos participando”.

Más adelante, en un aparte con el equipo de prensa de la Presidencia de la República, Jessica Linares Rivero -quien está al frente de la Red Juvenil Comunitaria del territorio- habló sobre las misiones que animan a esa fuerza, y sobre tareas que ya han acometido: festivales del papalote, de ajedrez, y de juegos de dominó; y taller para enseñar a los jóvenes y a los habitantes de la comunidad que estén interesados, reglas de rescate y salvamento.

Hay en al horizonte, como explicó Jessica, otras actividades, como la creación de un espacio digital que aborde contenidos concernientes a las Fuentes de Energía Renovable (FRE); donaciones de lámparas recargables para los más vulnerables; o la organización de “toda una cadena de proyecciones de películas del cine cubano”; entre otras ideas que no pierden de vista el propósito esencial de atender a las nuevas generaciones.

“Esta Red -dijo la joven- nos ha permitido agrupar, de manera ordenada, todo el trabajo que ya nosotros veníamos realizando como Proyecto. Y bueno, sí, seguiremos realizando muchísimas tareas, tenemos más misiones; y a partir de que se ejecuten cada una de las actividades, surgirán otras”.

El equipo de prensa también sostuvo un diálogo con Hermes Bell Hernández, quien hizo hincapié en la importancia de cuidar todo lo que en “Catedral” posee valor patrimonial. Él reflexionó sobre la importancia de proteger a la población; y destacó la relevancia de conocer cada problema de primera mano, así como de lograr que la información fluya, de la mejor manera posible, entre los ciudadanos.

Un Proyecto exitoso en “Catedral”

El Consejo Popular “Catedral” cuenta con la fortuna de tener dentro de sí el empuje del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) “La Moneda Cubana”, cuyo Coordinador es Ángel Aguilera Castillo. Nacida en el año 2011, se trata de una fuerza que con el paso del tiempo ha operado beneficiosos cambios en la vida de miles de jóvenes y en los diversos escenarios que conforman la comunidad.

Como explicó a los reporteros Ángel Aguilera, el PDL, por estar enclavado en el Consejo Popular “Catedral”, se sumó a todo lo que allí se hace por mantener activa la Zona de Defensa, con el objetivo fundamental de “transformar la vida, tanto económica como social, de la población”.

“Nosotros -dijo su Coordinador-, todo lo que podamos hacer para ayudar a la población, lo hacemos. El Proyecto ha creado el servicio de caja extra, donde todos los días los abuelos pueden venir en el horario de la mañana a cobrar su jubilación, su chequera; en un lugar específico, y no tienen que hacer colas”.

Ángel enunció que hoy están protegiendo “al 40 por ciento de los jubilados del Consejo en este tema del cobro de la jubilación”; y que, para la próxima semana, estarán sumando a tres instituciones con el fin de abarcar al 100 por ciento de los necesitados.

Otro tema sobre el cual comentó el líder comunitario tiene que ver con la higienización de ese espacio de La Habana: “El Proyecto, detalló, se integra al proyecto Ratoncito Blanco, que pertenece a la Oficina del Historiador de la Ciudad”. Allí, dijo, existe un sistema de trabajo diferente para la recogida de desechos sólidos, que se hace casa por casa y con horarios fijos en el día.

“Usted camina hoy el Consejo, explicó Ángel Aguilera, y se da cuenta del nivel de higiene que tiene: las calles están limpias. Eso se ha logrado. Ha sido un problema para toda la capital, por decirlo de alguna manera, pero en nuestra demarcación se ha logrado. Y también la comunidad ha ayudado a cuidar un poco el entorno”.

“Hemos generado, por ejemplo, áreas fijas, parcelas fijas en la comunidad para el desecho, para el escombro, que era un problema.”

Hoy los pobladores se dirigen a la calle O’Reilly 260, donde está ubicado el punto de la recogida de escombros, y -como dijo el Coordinador de “La Moneda Cubana”- “ese escombro se recoge por la Oficina y después se recicla y se logra devolver el material a las edificaciones que se reparan dentro del Centro Histórico, a modo de economía circular”.

De autoconsumo habló también el líder comunitario, quien hizo alusión, además, al “movimiento juvenil que se respira hoy en el Consejo Popular”, y quien afirmó que, gracias al proyecto “La Moneda Cubana”, que tiene en su interior a más de 3 500 jóvenes de la capital, se han hecho transformaciones “desde una visión joven, alegre, porque el joven inspira eso”.

Hablando de los nuevos, Ángel destacó que ellos están enfrascados en tener el centro cultural comunitario de la comunidad, y que ya “comenzaron con el fútbol”. Lo otro es que “hay más de 200 artistas convocados” para el verano que está a punto de comenzar.

Son muchas las tareas que nacen del Proyecto de Desarrollo Local, sobre todo las relacionadas con ayudar a los más vulnerables y a los que desean y necesitan aprender sobre caminos de emprendimiento. Su Coordinador lo expresó a los periodistas de esta manera sucinta: “Es un proyecto de indudable impacto social y que responde a la labor social y humana a la que tanto nuestro Comandante en Jefe, Fidel, nos convocó en su momento”.

Escuche y descargue la propuesta radial de la periodista Claudia Díaz.