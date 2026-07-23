En La Habana: concluye ciclo de intercambios en los municipios

Como expresó el mandatario en ambos municipios, se cierra una vuelta de recorridos, pero no llega a su fin este método de trabajo de analizar los problemas que más impactan en la vida de los capitalinos. No hay final porque, como expresó el Jefe de Estado, en breve habrá nuevos intercambios.

Y aunque cada Consejo de Defensa tiene sus particularidades, hay asuntos similares que los conectan. La distribución de la energía eléctrica, y la urgencia de garantizar el abasto de agua a la población, fueron temas evaluados por las autoridades de los dos territorios capitalinos, durante la jornada que también contó con la presencia del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; el presidente del Consejo Defensa Provincial de La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y la Gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez; entre otros dirigentes.

Tomar el pulso al sentir popular sigue siendo una de las herramientas más eficaces para el trabajo político. Esa verdad emergió con fuerza en ambas reuniones, donde el Presidente cubano indagó acerca del número de jubilados; sobre cuántas personas están desvinculadas del estudio y del trabajo; cuántos son vulnerables; así como por las potencialidades que entrañan los nuevos actores económicos que van surgiendo en la sociedad.

Porque el SAF (Sistema de Atención a la Familia) es el espacio donde concurren personas vulnerables, que necesitan ayuda especial en la alimentación, la manera en que ese mecanismo funciona volvió a motivar el interés del mandatario.

De igual manera, el camino de acrecentar el uso de las Fuentes Renovables de Energía (FRE) ocupó un espacio importante en las reflexiones, con la enfática convocatoria de la dirección del país a seguir potenciando que cada vez más, un mayor número de entidades funcionen con ese tipo de recurso.

El municipio, como valoró el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es el espacio donde se ganarán las batallas, en medio de un escenario difícil, pero con esa gran oportunidad que llamamos autonomía, sobre todo cuando Cuba va emprendiendo el audaz y necesario camino de 176 transformaciones económicas y sociales.

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